〈大立光法說〉7月出貨可望回升 7P、8P鏡頭下半年有新客戶導入

光學元件廠大立光 (3008-TW) 今 (8) 日召開法說會，由執行長林恩平主持，展望後市，預期 7 月出貨將優於 6 月，8 月部分大客戶訂單也已經下單，今年下半年將有高階 7P 及 8P 鏡頭產品新增客戶出貨，有助營運。

林恩平強調，第二季由於手機客戶考量 IC 缺料，放緩拉貨動能，連帶影響大立光出貨，不過目前已沒有聽到客戶再提起相關問題。

他表示，由大立光目前接單狀況來看，7 月出貨將優於 6 月，至於 8 月，部分大客戶已針對新機需求下單，一部分則尚無音訊，未下單的客戶，還無法判斷是否是因觀望市場，或是終端產品開發進度延誤。

林恩平說，大立光今年下半年還有高階 7P 及 8P 鏡頭產品出貨給新增客戶，另外，部分業者採取高規設計低規成本，基於成本考量，找上 4、5 家廠商進行比價，由低價者得取得訂單，大立光為滿足產能利用率，不排除也會接這類型中低階產品生產訂單。

手機鏡頭之外，目前電動車在內等汽車廠商，多大量採用光學鏡頭於環艙系統、先進駕駛輔助系統、抬頭顯示器、行車紀錄器等，林恩平指出，大立光一開始與大型客戶共同合作車用光學產品，也感受到客戶需求逐步放大，且雙方合作更密切，對於車用鏡頭組可能需求的模造鏡片生產相關布局，也列入 2023 年完工的新廠設計規劃中。

法人也關注，大立光是否會擴大投入鏡頭所需的 VCM(音圈馬達) 生產 ，林恩平指出，投入 VCM 已久，將 VCM 與鏡片兩個綁在一起做，有助供應鏈生產周期，且一起交給模組廠，模組廠可以縮短生產程序，目前對於自有 VCM 來源，是向泛大立光集團內持股 49% 的大陽公司採購，即使現在要擴大 VCM 生產另外租廠房生產，時程上不符合效益，不過已將 VCM 相關生產，納入 2023 年台中新廠規劃。

林恩平說，目前大立光是全球光學廠中唯一能夠生產 VCM 及鏡頭組的廠商，但他也表示，就客戶而言，如果讓大立光的鏡頭加上 VCM 組合出貨達成一定規模，勢必會被大立光綁死，造成成本控管上的壓力，這也是客戶對這種業務模式存有的顧忌。

大立光第二季營收下滑到 101.13 億元，稅後純益 29.6 億元，每股純益 22.07 元，主要在於營收規模縮小、產品組合改變以及認列 12.3 億元匯損導致。