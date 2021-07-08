〈華新科股東會〉訂單看到Q4下半年樂觀 大馬疫情趨嚴已接獲轉單

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 董事長焦佑衡今 (8) 日表示，下半年展望樂觀，訂單能見度都有 3-4 個月；而馬來西亞疫情趨嚴，也開始接獲來自其他同業的轉單。

華新科上半年營收來到 221.12 億元，年增 46%，以華新科釋出的展望來看，法人看好下半年營運可望優於上半年，全年營收將朝歷史新高邁進。

焦佑衡表示，旗下子公司 Kamaya 廠區位於疫情相對平穩的霹靂州，因此目前已放寬限制，對產能影響非常微小；且華新科在馬國工廠屬於當地極其重要工業，即使先前疫情停工期間也有持續運作。

不過，由於不少被動元件同業在馬來西亞疫情下停工，或是尚未恢復到正常運作，華新科副董事長顧立荊表示，的確陸陸續續看到少量轉單，還需觀察幾周，看會不會比較明顯。

顧立荊強調，下半年還是滿樂觀，除了汽車應用持續吃緊，在家工作、虛擬會議的需求越來越大，加上第三季進入傳統旺季，遊戲機需求開始往上走，PC、網通需求也不錯，僅手機看起來相對和緩。

各產品來看，顧立荊表示，電容還是電組訂單都不錯，訂單能見度都有 3-4 個月，LTCC 雖然手機市場有雜音，但整體需求還是在，能見度也維持 4-5 個月左右，且目前看來，客戶也在為遞延的換機潮做準備。