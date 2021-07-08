保險大房東約8成降租挺紓困 海嘯第一排餐飲業222件居冠

疫情爆發重創產業，身為大房東的保險業伸援手降租，根據保險局統計，保險業從去 (2020) 年 4 月 10 日起陸續提供承租戶租金調減與緩繳等紓困措施，截至今 (2021) 年 7 月 5 日起累計共 403 件紓困，其中約 8 成、共 334 件祭出降租措施，主要以餐飲業為主，累計件數約 222 件。

自去年疫情爆發以來，保險業陸續針對投資用不動產祭出紓困措施，而今年 5 月 15 日全台防疫升級三級警戒後，保險業共新增 83 件降租案，另有 21 件則是緩繳等其他措施，累計共 104 件紓困案。

以承租戶的產業別來看，「疫情海嘯第一排」的餐飲業累計共 222 件，觀光飯店業則以 66 件排名居次，製造業則以 27 件紓困案排名第三。

因應新冠肺炎疫情蔓延，為協助業者紓困，金管會保險局去年 4 月起，就保險業不動產投資祭出收益認定標準的暫行措施，放寬保險業者可針對受疫情衝擊的產業提供降租、緩繳等方案，期間出租與收益率可暫時不受最低投報率限制。

根據保險局統計，截至 7 月 5 日止，壽險業紓困案共 317 件、產險業共 86 件。

另外，原本金管會規劃，相關暫行措施將實行到今年 6 月底，未料 5 月中旬本土疫情爆發，三級警戒持續延長，因此金管會也決定相關暫行措施將不設期限，將持續展延到紓困特條列結束為止。