外媒：東京奧運「無觀眾」入場 史上頭一遭！

週四 (8 日) 多家媒體報導，日本宣布第四次緊急事態宣言後，東京奧運會將以禁止觀眾入場的方式舉辦，門票收入預測將直接歸零。

受到東京都疫情快速升溫影響，日本東京都週四晚間發布第四度緊急事態宣言，期限從 7 月 12 日至 8 月 22 日，東京奧運則訂於 7 月 23 日至 8 月 8 日舉行，緊急狀態涵蓋了整個東奧時程，這讓史上最燒錢的奧運迎來又一次的挑戰。

史上最燒錢的奧運迎來又一次的挑戰 (圖片：AFP)

《NHK》、路透等多家媒體週四報導，日本政府、奧委會組織、東京都以及國際奧會、國際帕林匹克委員會舉行會談後決議，因新冠疫情升溫的關係，本屆奧運將不得不採取無觀眾比賽，屆時東京所有比賽場館都將沒有觀眾入場觀看。

東奧五方將於稍晚正式宣布該決議。實際上，上週四 (1 日) 日本首相菅義偉再度重申，不排除在沒有觀眾的方式下舉行奧運，早已透露「無觀眾」入場的端倪。

東京奧運無疑成為史上最燒錢的奧運，原本預計能為日本帶來 300 億美元的商機，但在疫情延期奧運會的預算已經躍升至約 154 億美元。

東奧五方即將宣布，東京奧運「無觀眾」入場 (圖片：AFP)

新冠變種病毒來勢洶洶，日本東奧委員會已決定不開放國外觀眾入場，後來又拍板現場觀眾容納 50%、上限一萬人。週三 (7 日) 東京官員宣布了取消當地奧運聖火公路傳遞活動，嚴防疫情擴大。

週四東京四度宣布緊急狀態宣言，東奧五方又傳出即將宣布轉向閉門賽的方式，這恐將讓約 8 億美元的預計門票收入直接歸零。