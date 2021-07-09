Fed7/12起逐步出售所持公司債

紐約聯邦儲備銀行週四 (8 日) 宣布將從 7 月 12 日起逐步出售手上的公司債。

聯準會 (Fed) 上月宣布將開始出售去年啟動緊急貸款工具購買的公司債 (含 ETF)。Fed 考慮交易基金和公司債的日常流動性和交易條件，將循序漸進地出售該投資組合，盡可能降低對市場不利影響。

紐約聯邦儲備銀行週四發布的聲明提到，與公司債 ETF 一樣，出售二級 (次級) 市場企業信貸工具 (SMCCF) 所持公司債將是循序漸進的，考慮到流動性狀況，並力求將市場混亂的可能性降至最低。

聯準會 6 月 7 日起啟動出售 SMCCF 中公司債 ETF，並在首日就脫手 16 檔債券 ETF 部位。

Fed 在 2020 年 3 月 23 日宣布建立 SMCCF，這是 Fed 和財政部為支撐金融市場的流動性而制定的一系列計劃的一部分，以應對新冠疫情對經濟造成的打擊，該臨時緊急放款機制已於 2020 年 12 月 31 日結束。

截至 5 月 31 日，紐約聯邦儲備銀行擁有約 138 億美元的公司債資產，其中包括 86 億美元的公司債 ETF 和 51 億美元的公司債。