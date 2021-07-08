南韓計畫投入350億美元 扶植國內電動車電池產業

南韓政府表示，計畫在 2030 年之前，於電動汽車電池行業投資 40.6 兆韓元 (350 億美元)，確保在這一產業成為全球要角，力抗目前占主導地位的中國與日本。

政府周四 (8 日) 發布聲明中表示，LG Energy Solution Co.、SK Innovation Co. 和三星 SDI Co. 將成為主要參與者，推動研發和電池生產的投資。

官方表示，這一計畫確保企業在投資和研發上，政府可提供供激勵措施，以幫助他們成為電池市場的全球領導者。「政府將盡一切努力支持和發展這個行業，這將是國家未來經濟的重要組成部分。」

南韓擁有一些全球最大的電動汽車電池製造商，今年前 5 個月，累計占全球市場的三分之一市場。據政府數據，它們的產能從 2016 年的 59 GWh(吉瓦時) 幾乎翻了兩倍，到 2020 年達到 217 GWh。

根據 SNE Research 數據，僅中國的寧德時代，就占到今年截至 5 月的電池銷售額的 31%，預計全球電池市場，將從去年的 460 億美元，至 2030 年時大增至約 3520 億美元。

DS Asset Management Co. 基金經理 Yoon Joon-won 表示，預計電動車電池市場將實現長期增長。在這一點上，額外的投資和支持絕對至關重要。

文在寅政府表示，它將支持公司開發下一代產品，包括可以提高行駛里程和安全性的固態電池。其中，一個 800 億韓元的基金將幫助中小型研發公司，加強他們提供電池製造材料和零組件的能力。政府、金融機構和三家電池製造商，將為基金提供資金。

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