〈台股盤前〉萬八關卡前美股遭亂流添變數 整理觀望氣氛濃

台股昨日放量劇烈震盪後，終場拉回紅盤上漲 15.4 點，收在 17866.09 點，三大法人同步賣超，萬八關卡前多頭卻步但仍人氣暢旺。法人指出，隨著恐慌指數 VIX 飆升逾 17%、資金流入美債避險，且匯集人氣的航運股近來震盪幅度大，在收周線之際，不排除今日大盤將再度跟隨美股陷入觀望整理。

由於 Delta 變種病毒病例激增，對全球經濟復甦蒙上陰影，恐慌指數 VIX 飆升逾 17%，美股四大指數全數收黑。

其中，道瓊指數下跌 259.86 點或 0.75%，收 34421.93 點，標普 500 指數下跌 37.31 點或 0.86%，收 4320.82 點，那斯達克指數下跌 105.3 點或 0.72%，收 14559.8 點，而費城半導體指數下跌 38.9 點或 1.19%，收 3，222.8 點。

而三大法人昨日在集中市場同步賣超台股，合計賣超 62.8 億元，外資賣超 38.14 億元，為連 2 賣，投信賣超 13.98 億元，為連 7 賣，自營商賣超 10.68 億元，為連 3 賣。

勞動部公布最新無薪假數據，共 1883 家、21133 人實施無薪假，短短一周暴增 578 家、7507 人，創無薪假統計的歷史新高，住宿餐飲業占 9331 人。

國際金融市場避險情緒升溫反映在匯市上，美元轉強外，日圓也強勁反彈，而新台幣則呈現連 3 貶並創近 2 個月新低。

大立光公布第二季稅後純益 29.6 億元，創 8 年來單季新低，季減 44%，預料 7 月表現比 6 月好，而 8 月客戶雖有些已下單，但部分客戶因供應鏈或信心問題觀望中，目前還看不清楚。

繼中小尺寸面板價格漲勢於 6 月終止，7 月上旬友達和群創的主要產品大尺寸電視面板報價也終結連漲 13 個月的走勢，下半年部分規格面板報價更將轉跌。

元大投顧認為，台股目前月線扣抵仍處低位，提供大盤下檔強勁的支撐力道，持續維持多方架構，惟短線盤勢因類股進行結構調整，資金已逐步分流至電子、金融族群，伴隨個股高低位階的轉換，恐影響指數盤中波動加劇。