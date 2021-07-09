認列授權金 智擎6月營收年增逾5倍 創半年單月新高

智擎 (4162-TW) 受惠認列旗下胰腺癌新藥安能得 (ONIVYDE) 銷售授權金，加上海外銷售有成，6 月營收 1.2 億元，創近半年單月新高，月增 549.78%、年增 522.99%；第 2 季營收 1.58 億元，季增 36.2%、年增 75.56%；上半年營收 2.74 億元，年增 57.53%，單季、上半年營收寫 5 年來同期新高。

智擎開發的 ONIVYDE 為治療轉移性胰腺癌的二線用藥，據臨床試驗結果顯示，接受過標準藥物療法失敗的胰腺癌病人，改接受 ONIVYDE 併用 5-FU/LV 療法後，病人存活期、無惡化存活期及腫瘤反應率，在臨床統計學上皆有提高。

智擎將 ONIVYDE 授權給歐洲公司，再轉給日本公司代銷售，去年 3 月 ONIVYDE 獲得日本上市許可後展開出貨，由於日本市場胰臟癌用藥需求高，日本營收比重已佔歐亞市場的 4 成。

智擎 ONIVYDE 在歐亞地區銷售里程碑金總共 1.3 億美元，將依銷售表現分三期取得，其中第一期受惠日本市場貢獻，待取得中國藥證後，有望再拿到 1.1 億美元。

據統計，胰臟癌高居日本癌症死亡前 5 大，每年死亡人數達 2.2 萬人以上，且轉移性胰臟癌是高度惡性致死率極高的疾病，治療目標通常為控制疾病進程及延長存活期。