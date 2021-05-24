學名藥開發爭議最高法院發回更審 東洋：深表欣慰

晟德 (4123-TW) 委託東洋 (4105-TW) 開發學名藥 Risperidone PLGA 協議契約關係存在糾紛案，東洋主張契約不生效力，晟德則提民事確認訴訟，最高法院判決後發回更審；對於判決結果，東洋深表欣慰。

東洋強調，Risperidone PLGA 為公司自主研發多年的學名藥，晟德董事長林榮錦曾任東洋董座，離開東洋後，以晟德名義向東洋提起民事訴訟，主張 Risperidone PLGA 係晟德委託東洋研發，應為該藥品所有權人。

東洋與晟德間的民事確認契約關係訴訟中，經台灣高等法院認定委任契約存在，但東洋認為與事實不符，依法提起第三審上訴，經最高法院廢棄原判決，發回台灣高等法院更審。

東洋表示，林榮錦在職期間，提供不實資訊給東洋董事會，以求簽署與晟德委任開發協議，將 Risperidone PLGA 學名藥讓渡至晟德，同時，林榮錦於東洋董事會開會決議時，未依法迴避，是否涉及違法，尚待查明；且該藥品委任開發協議，亦非由雙方公司合法代表人簽署，依法契約當然無效。

東洋指出，林榮錦曾任東洋董事長兼總經理長達 19 年，多項事件疑似違反公司治理，罔顧公司及股東權益，將公司藥品違法授權，造成公司重大損害，更影響未來發展甚鉅。

東洋對於最高法院發回更審，深表欣慰；另外，林榮錦涉嫌對公司特別背信一案，尚在最高法院審理中，後續收受判決書後，一併送請最高法院參酌辦理。

晟德則發重訊指出，雙方簽訂委任開發協議，依照合約，晟德按進度分階段支付東洋 2000 萬元委託開發費，產品權利為晟德所有，因此 2010 年簽約之際，公司同意東洋得分享美國市場權利，其他區域權利仍為晟德所有。

此外，2010-2014 年間，晟德依約按研究進度、分階段支付東洋共 1250 萬元委託開發費用，東洋確實收受入帳，不過，藥品開發至量產規格製造，與技術移轉，東洋研發進度拖延、未能完成交付，2016 年罔顧雙方履約過程以及已收訖之開發款項等，否認委任開發協議效力，並宣稱 Risperidone PLGA 為其旗下產品。

晟德 2016 年提訴訟，訴請法院確認委託開發合約效力，經一、二審接連獲判勝訴，東洋後續提起上訴，對於三審判決深感遺憾與不解，為維護公司利益及保障投資人權益，晟德將在收到法院判決書後，於更審程序更加詳細予以說明。