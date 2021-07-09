國票金擬併安泰銀？魏啟林：一定尋求所有子公司綜效

國票金 (2889-TW) 今 (9) 日舉行股東常會，股東關注公司如果再併購實體銀行的效益。國票金控董事長魏啟林表示，純網銀樂天銀行是國票金子公司，對於併購實體銀行，未來如果有進一步發展，會求取所有子公司間的綜效。

國票金今天股東會配合防疫政策，嚴格控制會場人數，同時也在戶外空間架設轉播畫面。會中通過每股配發現金股利 0.65 元與股票股利 0.35 元。

國票金目前已有子公司純網銀樂天銀行，市場傳出該金控有意再併購安泰銀 (2849-TW)，小股東關切國票金如果再併購實體銀行，如何確保財務結構，維持良好股利配發政策？

國票金控董事長魏啟林表示，日本合資銀行的簽訂豁免競業禁止，都是依照董事會決議在進行中，目前樂天銀行為子公司，將來公司若有近一步發展，一定會求取所有子公司之間的綜效，以求公司最大的權益。

魏啟林進一步表示，未來若有近一步發展，目前主管機關對一家金控同時持有實體銀行跟網路銀行的經營，並沒有特別規定，目前許多金控也有實體銀行、也有投資部分持股網路銀行，只是比例不同，重點是經營上要把實體銀行、網路銀行綜效做出來；此外對於獨董的意見，如果有近一步協商，都會通盤考量。