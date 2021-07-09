中概股新蛋股價5天飆漲5倍 憑什麼橫空出世？

周三 (7 日) 中概股昏黑一片，電商平台新蛋 (NEGG-US) 不僅開高走高逆勢收紅 148%，甚至一度飆漲 190%，盤中六次觸發熔斷，自 7 月初以來的近五個交易日，累計漲幅高達 521%。

新蛋日前宣布，將採接單生產 (Build-to-Order,BTO) 模式，為客戶提供客製化的 PC 組裝服務，相較於其他具有競爭力的 BTO 產品，其組裝與交貨速度將更加快速，激勵股價翻倍成長。

市場看好，新蛋推出的新服務，意味著該公司正在向不以價格為首要考量，且願意為服務品質和交貨速度付費的客群，對於目前淨利潤僅 1.4% 的新蛋來說，最新服務可望大幅提升獲利。

新蛋以銷售 IT/CE 產品為主，B2C 業務不斷擴展，在 2020 年全球貿易遭受疫情衝擊之際，大刀破斧進行了很多商業模式的創新，突破性地發展第三方賣家平台模式，把新蛋打造成具有科技屬性、具有綜合競爭力的電商平台。到 2021 年，新蛋已發展為北美規模最大的科技品類網上零售商之一。

根據最新提交資料，新蛋 2020 年銷售額達 21 億美元，年成長 37.8%；淨利潤 2.30 億元，年增 232%。若以 7 日收盤價計算，新蛋市值已達 247.9 億美元，是去年度銷售額的 12 倍以上。

相較之下，美國最大消費電子零售商百思買 (BBY-US) 今年 1 月銷售額 470 億美元，最新市值為 270 億美元，僅高出新蛋 23 億美元。