達爾捐贈600萬元醫療儀器 支援台灣第一線醫療人員抗疫

國際半導體大廠達爾 (DIOD-US) 今 (9) 日宣布，將捐贈 600 萬元醫療儀器給國泰綜合醫院醫學中心，共同支援台灣對抗新冠肺炎 (COVID-19）疫情，為第一線醫護人員提供實質援助。

達爾表示，台灣新冠疫情自 5 月中旬起越趨嚴峻，全國升級至第三級警戒，由於雙北是疫情高風險地區，達爾捐贈給國泰綜合醫院加護型呼吸器 12 台，以及購置 1 台非侵入性血流動力學監視器。

國泰綜合醫院指出，非侵入性血流動力學監視器可協助醫療人員，進行遠端監視新冠肺炎重症病患，協助醫院有效調度人力，也是醫院目前需要的醫療儀器。

達爾在第一時間了解此台儀器功能後，集團總裁盧克修博士即刻指示，全力支援國泰綜合醫院購入這台近 100 萬元的醫療器材，以提供給 COVID-19 確診者最妥適的醫療，也為醫院日後進行醫學研究盡一分心力。

總裁盧克修表示，台灣是我的家，願為養育我的這塊土地，盡責守護台灣，這也是每個企業應盡的社會責任。

全球資深副總裁虞凱行也指出，自己家人在台灣，疫情發展至今，雖然讓他有更多時間陪伴家人，感受這塊土地的溫暖，但心中更想為這塊土地盡些棉薄之力，因此在得知呼吸器為現階段救治 COVID-19 病人重要的醫療儀器後，便極力向集團爭取預算，添購 12 台呼吸器，期盼為第一線醫療服務提供即時幫助。

國泰綜合醫院院長李發焜表示，疫情發生以來，院內醫療同仁站在防疫第一線與大家一起守護台灣，著實辛苦，感謝達爾此次捐贈的善款，提供院方用以添購照護重症病人的重要防疫儀器，以實際行動力挺醫護，大家凝聚力量齊心抗疫，也讓我們在這場緊繃的疫情中，感受到了企業支持的力量。

達爾強調，公司衷心期盼為緊繃的醫療體系、辛苦的醫護戰士們加油打氣，一起守護台灣、做好各項防疫工作，同心抗疫，期待臺灣在政府、醫療機構及全民的自主管理下，及早渡過此波疫情危機，讓台灣回歸正常生活。