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台股摜破短均 外資狂倒貨逾400億元 三大法人聯手賣超471.28億元

鉅亨網新聞中心
台股摜破短均 外資狂倒貨逾400億元 三大法人聯手賣超471.28億元。(圖：AFP)
台股摜破短均 外資狂倒貨逾400億元 三大法人聯手賣超471.28億元。(圖：AFP)
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台股三大法人外資台積電大立光

Delta 變種病毒擴散，引發投資人恐慌，美股周四全面收黑，台股今 (9) 日跟隨亞股應聲下挫，航運股哀鴻遍野，權值股也倒成一片，終場指數下跌 204 點，收在 17661 點，失守 5、10 日線，外資今天瘋狂提款 417 億元，三大法人聯手賣超 471.28 億元。

台股今天成交值略降至 5428 億元，周線終止連 7 紅，累計本周下挫 48 點。觀察籌碼面，外資持續賣超 417.79 億元；投信賣超 6.35 億元，為連續 8 個交易日賣超；自營商也賣超 47.12 億元。三大法人合計賣超 471.28 億元。

美國總統拜登有意出手抑制海運價格，航運股今天成為重災區，長榮以跌停 187 元開出，盤中跌幅一度收斂至 2%，但仍不敵賣壓，終場跌停作收；萬海、陽明跌幅不斷擴大，終場均下挫逾 9%。散裝族群裕民、新興、慧洋 - KY、四維航、中航等，也都漲多回檔。

權值股方面，台積電一度下挫逾 1%，終場跌幅收斂收在  584 元；鴻海、聯電、台達電、瑞昱、華碩等電子股也下跌 1-2%；大立光第二季毛利、獲利下滑，外資在法說會後普遍保守看待，今天股價重摔半根停板，失守 3000 元大關；股王矽力 - KY 昨天觸及 4000 元天價後，今天同步大跌逾 5%，收 3750 元。

MCU 廠新唐上半年營收繳出 206.87 億元，年增 298.27%，超越去年全年，激勵今天股價衝破百元大關，並直奔漲停價 105.5 元，改寫歷史新高；智原營運報喜，成功遞交 5G NR 毫米波 ASIC 專案，吸引買盤進駐，股價直攻漲停板，達 106.5 元，創近 14 年新高。

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