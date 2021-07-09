日本廣島連日降下豪雨 馬自達兩座工廠全天停工

日本馬自達 (Mazda)(7261-JP) 的兩座汽車組裝廠，9 日 (週五) 因受到大雨影響，全天暫停運作。目前在人員及工廠方面未傳出災情，預計到了下週就會恢復正常營運。

根據《日本經濟新聞》9 日報導，馬自達位在日本廣島縣的「本社工廠」以及山口縣的「防府工廠」，9 日當天由於大雨關係宣布全日停工。

馬自達考量到當地發生的紀錄性降雨及災情，為優先確保公司員工及生意夥伴的安全，才決定讓本社工廠及防府工廠在 9 日當天全日停工。根據了解，該當工廠在截至目前、並沒有因為這回大雨而發生災情，也預定從下週一 (12 日) 起恢復正常作業。

馬自達的本社工廠與防府工廠，在昨 (8) 日就因為大雨關係而陸續在當天上午 8:15 及 10:00 過後宣布停工。當天除了這兩座工廠的員工之外，馬自達也要求員工們不要進辦公室、改採家中上班等方式替代。

根據《日本放送協會》(NHK)9 日報導，廣島縣在日本時間 9 日上午 11 點時，尚未傳出有人員傷亡的消息，但是有多處道路及房屋發生淹水災情。另外在山坡地有發生土石崩落，還有在部分地方也有發現河川護岸及路肩崩塌的情形。也有民眾因為大雨關係而交通受困，正等待警消救援。