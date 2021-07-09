代工廠6月營收 廣達、仁寶回神 和碩獨憔悴

代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW) 6 月營收出爐，其中，廣達、仁寶 6 月在季底拉貨效應帶動下，營運回溫，整體第 2 季則受缺料影響，筆電出貨持平首季，達 1900、1300 萬台，但仍創下歷年同期新高；和碩 6 月則受旺季新品調整期影響，營收月減 1.6%，是五大代工廠中唯一衰退，第 2 季則因首季基期低，營收季增 2 成，居代工廠之冠。

廣達 (2382-TW)

廣達 6 月合併營收達 903.89 億元，月增 6.3%、年減 3.3%，第 2 季營收達 2602.78 億元，季減 3.7%、年減 3.7%，累計上半年營收達 5292.31 億元、年增 14.9%。

出貨方面，廣達 6 月筆電出貨達 670 萬台，月增 8.06%、年增 28.85%，打平歷史次高紀錄，今年以來每月出貨也均維持 600 萬台高檔，上半年淡季不淡，第 2 季出貨達 1900 萬台，持平首季、年增 31.03%，累計今年出貨已達 3800 萬台、年增 74.31%。

廣達表示，筆電需求維持高檔，雖然整體缺料狀況嚴峻，但 6 月在季底拉貨效應帶動下，筆電出貨回溫，展望下半年，由於基期墊高，加上迎來消費性電子旺季，預期整體缺料將更加嚴峻，但估第 3 季筆電出貨可望至少維持第 2 季水準。

東南亞廠區方面，由於泰國首都曼谷緊急宣布封城 14 天，針對泰國廠，廣達回應，泰國廠設在春武里府，目前營運仍一切正常，但因應各國防疫政策，均將滾動檢討相關措施。

另一方面，廣達董事會也決議今年度股東會將延至 7 月 23 日舉行，除權息日期則訂為 7 月 26 日，每股擬配發 5.2 元現金股利。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 6 月營收 914.4 億元，月增 14%、年增 11.9%，第 2 季營收達 2609.92 億元，季減 3.3%、年減 1%，累計上半年營收達 5309.84 億元、年增 19.1%。

出貨方面，仁寶 6 月筆電出貨達 480 萬台，月增 26.32%、年增 20%，主因是料況較 5 月改善，但累計第 2 季出貨達 1300 萬台，僅持平上季、年增 4%，累計上半年筆電出貨則達 2610 萬台、年增 28.57%。

仁寶指出，第 3 季訂單需求仍強勁，加上第 2 季部分訂單受缺料影響遞延至第 3 季，訂單動能穩健，但出貨狀況則還要觀察 CPU、面板、電源 IC 等零組件供應狀況而定，但全年筆電出貨目標仍不變，預期將年增 10-15%，達逾 4700 萬台。

非個人電腦方面，仁寶表示，第 2 季同樣受零組件吃緊影響出貨，但隨著第 3 季平板、智慧裝置、穿戴裝置等新品拉貨動能增溫，維持逐季成長、全年雙位數成長目標。

和碩 (4938-TW)

和碩 6 月營收達 888.69 億元，月減 1.6%、年減 19.2%，為五大代工廠中唯一月減，第 2 季營收則達 2722.44 億元，季增 25.7%、年減 16.9%，累計上半年營收達 4888.17 億元、年減 19.4%。

和碩表示，第 2 季零組件供給仍吃緊，筆電出貨符合預期，6 月出貨達 85-90 萬台，月增 13%、年減 1 成，累計第 2 季出貨達 235-245 萬台，季增 6%、年減約 2 成；桌機主板出貨則優於預期，6 月出貨達 60-65 萬台片，約持平上月，但年增 2 成，累計第 2 季出貨 182-192 萬台片，季增約 1 成。

和碩指出，第 2 季營運較首季回升，但從各個別月份觀察，由於即將進入下半年消費性電子傳統旺季，6 月受產品調整期影響，導致營收較 5 月下滑，但展望第 3 季仍看好資訊、通訊、消費等三大產品線隨新品陸續推出，動能可望回溫，但仍需密切關注零組件缺料狀況。