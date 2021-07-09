玩轉50年老房子的無限美學

木更 Mugeneration

從檜意森活村裡的一棵小樹木，延續到有「美街」之稱的成仁街上的一座山林，「木更 Mugeneration」期許以自身想法為嘉義帶來全新美感日常，將擅長的設計力、獨特的生活品味融入咖啡與甜點，以及這處仍在變化進行式的老房子新空間。Traveler Luxe 旅人誌

位在阿里山下的藝術小城「嘉義」，因豐饒的山林資源讓這裡有著「林業大城」之稱，時至今日在嘉義仍能看到早期林木業興盛之跡，而活化舊地更是現在必行事項，例如自 2014 年開始營運的「檜意森活村」即是嘉義活化最成功的例子。其中，以木頭為概念的「木更 Mugeneration」在 2016 年進駐檜意森活村內，並與獨立音樂風和日麗唱片行結合，成為不只是間咖啡館，更是連結展演、音樂、設計及生活質感的一方天地。

時序推進至 2018 年，結束檜意店的營運，「木更 Mugeneration」的腳步停佇在「美街」成仁街上，將咖啡連結設計及生活美感仍是品牌不變的初衷。沿續檜意店的小樹木 LOGO，現在的「木更 Mugeneration」已漸漸茁壯成一座小山林，成仁街的新空間裡將容納更多想像，以及期待許多有趣事物的發生。如同「木更 Mugeneration」的品牌名稱，除了有著「木頭更新」，還意涵日文「無限」（むげん，MUGEN）加上 Generation（世代），期待美街上的店面將創造全新木世代。

「木更 Mugeneration」充滿現代感的清水模外觀已看不出是改建自 50 年的老房子，室內將兩棟建築打通，只使用一至二樓作為營業空間，主要的設計風格可劃分為左棟的蒸汽龐克（Steampunk）及右棟的普普藝術（Pop art），不定期更動的座位區更是引進多國的經典座椅，加上極具巧思的家具擺設、童趣的玩具及綠色植栽，充分詮釋老房子與新元素衝撞出的火花。

老房子壁磚

從「木更 Mugeneration」的各個角落都能感受到老房子魅力，像是樓梯間的淺藍壁磚即是保留原有的裝潢再進行清洗，呈現出新與舊的連結。

【info】木更 Mugeneration

add 嘉義市成仁街 189 號

tel 05-223-2288

FB 木更 Mugeneration

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》7 月號

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