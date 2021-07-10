拜登對中國，比川普更有狠招！佈局盟邦聯合陣線 擴大美國投資中企黑名單

撰文 ‧ 今周刊編輯團隊

「我們是美國，沒有什麼事情是我們無法一起做到的！」美國時間 7 月 4 日晚間，美國總統拜登在白宮南草坪舉辦的國慶日園遊會上，用這段話，為將近 15 分鐘的致詞作結。

這場約千人出席的「派對」，相較於 7 月 1 日在北京天安門廣場舉行的中共建黨百年慶祝大典，規格顯得迷你；拜登著重美國如何逐漸擺脫疫情陰霾的談話，也明顯少了中共總書記習近平一番警告外來勢力恐將「頭破血流」的霸氣。

兩大強權，一周內的 2 場慶典，東方巨龍的聲勢更為浩大，但華裔美籍的中國研究專家裴敏欣在中共建黨百年大典隔天撰文評論，對中國而言，「拜登，可能是更可怕的敵人。」理由是：「不同於川普以侮辱、威脅和關稅疏遠盟友，拜登修復了美國的聯盟，成功形塑一條相對團結的抗中戰線。」

曾經，拜登執政會不會對北京「放軟」，是美國主流媒體與外交期刊的熱門話題。因為在歐巴馬時代，身為副手的拜登曾多次與習近平互動，甚至還在宣布參選後，公開宣稱「中國不是我們的競爭對手」。

但入主白宮 5 個多月來，質疑或期待拜登與中國修好的聲音逐漸壓低。布蘭迪斯大學（Brandeis University）國際商學院創始院長派特里（Peter A. Petri）更對《今周刊》果敢定調，「不同於川普，拜登想要更深層、戰略性的（美中關係）轉變。美中之間的競爭將會更激烈、更危險！」

地緣政治布局

3 個月內，盟邦聯合陣線迅速成型

2020 年美國總統選舉民主黨初選期間，拜登曾撰文指出，因應中國挑戰最有效率的方式，是讓美國與盟友、夥伴組成聯合陣線。這項目標，在他 6 月中旬出訪歐洲期間，獲得具體進展。

6 月 13 日，G7 峰會後聯合公報，直接呼籲中國要尊重香港與新疆的人權與基本自由，並強調台海和平穩定的重要性；關於貿易競爭，G7 也聲明將運用集體力量，挑戰中國破壞全球經濟公平與透明運作的非市場政策手段。

2 天後，成立目的壓根與中國無關的北大西洋公約組織（NATO），竟在高峰會後，以聯合公報指控地理位置未與北約成員國接壤的中國，「明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序與北約安全相關區域，構成系統性挑戰。」

「美國單挑中國要付出的代價太大，短期內可砸下的資源也未必能比中國多太多，因此必須訴諸共同價值，連結『民主』陣營。」澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛指出，發生在香港、新疆的爭議，為拜登政府創造了良好的客觀條件，使西歐民主國家領袖無法抗拒美國號召的價值同盟。

資安戰布局

20 項行動方案上路，繼續打壓華為、中興

6 月 14 日，《華爾街日報》揭露，為阻止開發中國家使用中國華為、中興的 5G 設備，美國國務院竟然開始編製「參考手冊」、設置「人才培訓班」，專門對中歐、東歐與其他開發中國家提供「拒絕中國貨」的實務解決方案。

消息並指出，美國國會也開始嘗試立法，準備提供金援協助東歐、中歐國家購買非中國的電信設備。

其實，美國政府在川普任期結束前，就已意識到，光是「警告、勸說」，不足以阻絕中國 5G 擴張，必須同時給方法、給資源。

今年 4 月，美國商務部將 7 家中國的超級電腦公司納入實體清單，禁止使用美國技術的企業對清單上的企業出貨。這是川普政府用來制裁華為的手段，政權輪替後，拜登不但繼續沿用，還在今年 5 月親自延長華為禁令。

金融戰布局

擴大黑名單，劃定範圍、圍堵強度遠勝川普

美國時間 6 月 3 日，拜登簽署「第 14032 號行政命令」，命令的梗概，是延續川普去年 11 月祭出的「禁止美國人投資的中國企業清單」，但拜登將黑名單由 44 家增為 59 家，並將上榜條件由川普版的「中國共產黨軍事公司」，新增了「使用監控技術來促進鎮壓或侵犯人權」的字眼。

中國官媒《環球時報》在黑名單出爐後，第一時間反應是拜登「變本加厲」，痛批新版禁令「更便於操作，性質也更加惡劣」。

從黑名單涉及企業的股票總市值來看，川普去年 11 月 12 日首度發布禁令時，名單僅列出 31 家企業，卸任前陸續增加至 44 家，企業總市值約台幣 23 兆元。但若扣除經法院認證不屬於軍事企業的小米、籮筐技術，川普禁令「匡列」的企業市值約台幣 20 兆元，不及拜登黑名單的台幣 26.4 兆元。

一向被認為可預測性較高的拜登，面對中國的招數，竟也讓人摸不著頭緒，尚未出現任何放軟跡象，或許是現階段唯一的定數。

來源：《今周刊》 第 1281 期

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