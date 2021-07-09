〈房產〉今年上半年六都買氣桃園最旺 每百戶家庭有2.7戶購屋

依官方統計數字顯示，全台六都的家戶購屋比例約 2.11%，每百戶人家就有 2.1 戶購屋，比例創近 7 年同期新高，其中最熱的是桃園市，家戶購屋比為 2.72%，其次則是台中市 2.53%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於每個區域的市場交易規模與家戶數量並不一致，光是一個買賣移轉棟數的交易量，不容易去判斷哪邊房市交易比較旺，但透過區域內每百戶家庭有多少人家購屋，就可清楚比較區域間的人氣，從上半年的家戶購屋比變化來看，今年六都的買氣是近七年來上半年同期最旺的一年，包括新北市、桃園市與台中市，每百戶家庭都有超過 2 戶購屋。

2021 年上半年房市最旺的是桃園市，每百戶家庭有 2.72 戶購屋，其次是台中市的 2.53 戶，不過兩者都沒有超過 2014 上半年，而台南市的家戶購屋比 1.91%，寫下 2011 年來上半年的同期新高，反映買氣相當暢旺。

曾敬德指出，家戶購屋比和早年相比不易再創高，主要是都會區的家戶數量成長快速，以桃園市為例，桃園 10 年期間家戶數成長 2 成，即使區域內的交易量觸底反彈，家戶購屋比和早年相比仍有一段落差。

如果從區域分析，相對平價區域仍是家戶購屋較活躍區塊，包括桃園市、台中市等，都是區域內不乏重大建設，同時區域人口結構相對年輕，又具備有許多工作機會，雙北市雖然人口眾多，不過房價負擔相對其他區域高，因此家戶購屋的活躍程度不如相對平價區域。