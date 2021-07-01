〈房產〉6月全台六都建物買賣移轉棟數2.5萬棟 月增1.1%

全台六都會區分別公布 6 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 5027 棟，月增 1.1%，年增 26.6%，6 月是房地合一 2.0 上路前，適用舊制的最後移轉時間，不過交易量幾乎和 5 月持平，對比第一次房地合一上路時，最後一個月移轉棟數暴增 1 倍來看，此次稅制的市場影響反應相對冷淡許多。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，六月移轉還是會反映到部分 4、5 月的市場交易，加上可能還是有些交易，希望趕在 7 月 1 日前完成，才能適用房地合一 2.0 的舊制稅率，因此即使在疫情的影響下，買賣移轉棟數還維持相對熱絡的水準。

6 月全台六都買賣移轉棟數月增 1.1%，其中台北市月減 1.1%，新北市月減 14.4%，桃園市月增 8.8%，台中市月增 10.5%，台南市月增 29.6%，高雄市月減 6.5%。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，6 月的買賣移轉棟數反映的是 5 月份市況，而 5 月份中旬本土疫情開始爆發，部分民眾暫停看屋行程，讓房市交易停滯，各家房仲體系發布 5 月交易狀況均衰退至少二成，但 6 月公布的建物買賣移轉棟數卻呈現月增的跡象，除了有部分新建案交屋潮外，推測房地合一 2.0 上路前的節稅潮可能也是原因之一。

陳金萍補充，由於房地合一 2.0 於 7 月上路，7 月 1 日起持有房地逾 2 年但未滿 5 年的屋主，售屋時課徵的房地合一稅率將從獲利的 20% 大幅調升至 35%，許多屋主趕在新稅制前過戶轉手，以達到節稅效果，而公司法人也納入房地合一 2.0 課稅對象，過去以法人名義購屋僅需課徵 20% 營所稅，不需受持有房產年限限制，但房地合一 2.0 上路後，比照個人課徵差別稅率，稅負將大幅提升，因此，若不以長期置產持有為目的的公私法人，可能就會趕搭輕稅末班車出脫房產，提前出場，這應該也是 6 月建物買賣移轉棟數不減反增的主因。

另與去年同期相比，六都交易量增加 26.6%，其中台北市年增 29.8%，新北市年增 9.0%，桃園市年增 10.5%，台中市年增 30.3%，台南市年增 70.0%，高雄市年增 42.7%。陳金萍說明，今年 6 月受到低利率、貨幣寬鬆政策的影響，整體房市熱度優於去年同期，即便本月受到疫情影響，但在房地合一 2.0 實施前節稅潮及新建案交屋潮的挹注下，與去年同期相比有大幅度的成長。

今年上半年六大都會區建物買賣移轉棟數 13 萬 4458 棟，年增 24.6%，其中台北市年增 22.6%，新北市年增 24.1%，桃園市年增 15.9%，台中市年增 27.0%，台南市年增 28.0%，高雄市年增 32.2%，陳金萍說明，上半年交易量雖較去年大幅增加，但主因是去年上半年受到疫情重及，交易量基期較低所致。而今年本土疫情於 5 月中旬開始爆發，且本次疫情較去年嚴重許多，全台進入三級警戒，民眾被迫暫緩看屋行程，讓房市交易暫時冷卻。因此，下半年房市的好壞取決於疫情是否能夠控制妥當，以及整體疫苗的施打率，唯有讓民眾能夠放心出門看屋，才能帶動房市交易回溫。