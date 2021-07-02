〈房產〉無畏疫情 旅宿業者不動產交易金額不減反增

過去兩年旅館業者營運表現劇烈，未來半年能否迎來新一波報復性消費，依舊充滿不確定性，相反的，疫情卻激發了投資人逆勢加碼的決心。世邦魏理仕統計，旅宿業不動產交易市場，過去一年半間買賣成交金額累計逾 411 億元，為歷來不動產投資市場少見的現象。

世邦魏理指出，除了富邦人壽斥資新台幣 268 億買下台北王朝大酒店外，本土建商總計投資 125 億元，當中有過半金額為興富發 (2542-TW) 集團貢獻，今年上半年投資近 65.5 億元，購買台中及高雄的旅館類不動產。

世邦魏理仕台灣估價及諮詢部主管施甫學表示，過去一年半內成交的 18 件交易案中，高達 12 件為汽車旅館交易，顯示過去位於新興重劃區的汽車旅館，因其所在區位佳、產權單純、拆除成本低等優勢，已成為不少開發商的關注點。

世邦魏理仕統計今年第二季總成交金額（商用不動產及土地）逾 918 億元，創歷史同期第三高紀錄，顯示台灣不動產投資市場交易維持熱絡，即使在疫情升溫後，大部分交易案仍如期進行，僅極少數買方的作業程序稍有延誤，且許多法人投資人對於不動產投資的態度維持積極，其中旅宿業不動產交易市場交易熱度高，更是疫情下始料未及的意外發展。

同時，本土疫情擴散仍未獲有效圍堵，旅宿業面臨的營運挑戰未解，世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶分析，各類型旅館業者紛紛尋求逆境生存之道，部分業者轉做防疫旅館，也有部分轉型為遠距工作者提供獨立辦公室，更有業者趁機進行資產活化，申請危老重建。以台北市為例，自 2019 年至今年 5 月底，獲得核准的旅館危老案已達 10 件，包括基地規模高達 1450 坪的國賓飯店。