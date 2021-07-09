跨越時代的舊旅社重生記

玉山旅社咖啡

時間的推進在「玉山咖啡旅社」留下無數痕跡，經過有心人士的修護，逐漸茁壯成現在的模樣，它記錄著嘉義日治時期林業發展的盛況，更承載眾多在此發生過的大小故事，從這棟檜木日式老房裡實現了保存文化的理想，更找到歷史與旅社的共存之道。

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「玉山旅社咖啡」，一棟位在北門驛旁的 70 年日式木造老建築，「它的歷史可以回溯到民國 38 年（1949）甚至是更早到一九三○年代。」老闆余國信向我們介紹著。玉山旅社早期由曾任職於阿里山森林鐵路的列車長及北門驛副站長的陳聰明先生所興建，提供往來山區的小販住宿，而有「販仔間」的稱號，爾後因鐵路沒落旅社生意一落千丈，經歷過作「黑」的貓仔間時期，在多次的經營權轉讓，最後由曾為旅社的「內將」（媽媽桑）侯陳彩鳳女士買下並交給後代經營，只是好景不常，最終因傳統旅社經營不易而面臨歇業，直至 2009 年獨立書店「洪雅書房」的老闆余國信出面接手，發起「協力修屋」運動募資重建，將空間進行整修及補強工作，並轉型為民宿及咖啡館的複合式經營，賦予這棟 70 年老房全新靈魂。

從 2012 年開始改以咖啡及背包客民宿營業的「玉山旅社咖啡」，以保持原本建築格局為前提，將兩層樓的木造空間重新修復，並於二樓空間的和式座位區加上鋼筋補強，其他像是木製樓梯、窗戶或牆面都是老房原有的構造，保存良好的環境吸引許多客人特地前來造訪，余國信操著一口流利的台語，與踩著木梯往二樓上來的客人愜意聊天：「只要爬過這個樓梯，就已經值回票價了。」從這棟日治時期的木造建築裡深刻感受嘉義林業的過往，以保留老房為出發點，充份展現出熱愛嘉義土地的那份理想及美意，走一遭旅社喝杯雨林咖啡豆拿鐵，或是選自小農茶葉的貓仔特調紅茶「媽媽桑的紅牌」，以消費支持老屋重修，在舌尖留下歷史與旅社的共存的餘韻。

【info】玉山旅社咖啡

add 嘉義市東區共和路 410 號

tel 05-276-3269

FB 玉山旅社

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》7 月號

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