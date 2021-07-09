虎尾合同廳舍

往昔的消防局建築，如今搖身一變成虎尾的咖啡遊樂園，老屋大變身的空間，交織了復古與現代化的風格氛圍，帶領人們穿越時空，彷彿錯置於昭和時代，品一杯馥郁咖啡香，感受老建築滋養身心靈的旅程

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昭和風格的懷舊氣氛，彷若搭上了時光機，穿越老電影，一邊啜飲著咖啡，一邊感受昔日美好空間的所營造的韻味氛圍。來自雲林虎尾鎮的虎尾合同廳舍，是台灣日治時期消防單位觀測轄區失火位置與完成通報的緊急救災建築物，興建於昭和五年（西元 1930 年），建築形式與台南州 1939 年完成之消防隊有異曲同工之妙，曾是虎尾郡役所直屬的派出所及消防組的聯合辦公室，也是郡役所的附屬建築物。四層樓高的瞭望塔式閣樓，曾是虎尾最高的建築地標，而座落的地理位置與空間功能，兼具防空、通訊等功能，軍事要塞的功能。終戰後，當時台灣政府接收此地，延續了日治時期的功能外，將二樓改為中山堂，成為官方的重要集會場所。

與虎尾郡役所相比，對街同樣興建於昭和年間的合同廳舍低調許多，連入駐經營的星巴克和誠品書局也為這棟古蹟降低鋒芒。合同廳舍的意思是「聯合辦公廳」，中間樓梯劃分空間，左右兩邊各有獨立出入口，日治時期為郡役所直轄派出所、消防組和公會堂，四層樓高瞭望塔曾是虎尾最高的建築地標，兼具觀測轄區失火位置與緊急通報功能，二戰後則作為虎尾消防隊所在。

從二樓消防隊宿舍通往一樓的滑竿依然存在，圓形牛眼窗和磨石子牆面刻寫過往，警察局櫃檯擺上書籍文具，書香與咖啡香消弭昔日的陽剛味，柔和日光中化做一室古雅風韻。

虎尾合同廳舍

add 雲林縣虎尾鎮林森路一段 491 號

time 週一至週五 11:00~21:00，週六日 10:30~21:30。

tel05-700-3566

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登





來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》7 月號

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