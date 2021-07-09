流浪路人的理想咖啡館

路人咖啡 1 號店

「路人咖啡」主理人李耕豪遠離自己生長的故鄉雲林，在台灣各個城市遷徙，從台北、桃園、彰化、台中或台南，最終落腳高雄，注入對老空間的改造熱忱，開設屬於自己自己的理想咖啡館。總在日常中尋找挑戰性的他，逐漸摸索出與這座城市的相處之道，玩出不一樣的港都風情。

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耳聞愛咖啡的人來到高雄，必拜訪的即是「路人咖啡」。成立於 2015 年的「路人咖啡」品牌，由主理人李耕豪及阿迪共同經營，目前在高雄已有三間分店，其中位在四維三路上的「路人咖啡」即是該品牌的起家厝 1 號店。

坐落在林蔭走廊下的「路人咖啡 1 號店」店面與一旁的住屋完美融合，周邊都是住宅區以及對面一座廣大的生日公園。創立於 2015 年時，在剛開店時因資金有限，沒有大幅度地改動房子格局，反而選擇多彩的壁畫妝點空間，或藉由擺放著的獨立音樂、書籍等，展現強烈的自由不羈風格。2020 年夏天因考慮到員工及客人便將一樓的店面進行改裝，及將二樓重整為日式榻榻米空間。二人把木頭及水管改造成活動式木桌，讓空間更有使用彈性，在這裡可以悠閒地品嚐咖啡，也可以舉辦藝文分享會、文學讀書會、實驗劇場等活動，發揮想像力不再被設限。

主理人李耕豪說：「店址設在這裡，一開始要拓展客源還是有點難度的。」但憑藉著兩人各自在餐飲業的經歷，不管是沖煮咖啡或手作甜點，從 1 號店開始便以使用自家烘的咖啡豆及自家製甜品打出名號。李耕豪笑稱：「只要有目的、有熱情，打開自己的視野，便能無時無刻都在學習。」店內提供拉霸義式、冰滴、手沖單品等咖啡品項，及高山烏龍或奶茶這類非咖啡飲品，甜點部份不假外人之手，全採自家烘焙製成，供應費南雪、磅蛋糕、經典巧克力、餡料起司、可麗露、日式布丁及提拉米蘇等常備甜品。主理人簡單改造老建築，讓昔日的舊空間依舊流露懷舊風情，邀請人們一邊感受台灣建築的迷人風采，一邊品嚐精心製作的美味咖啡與甜點，賦予老屋全新意義。

【info】路人咖啡 1 號店

add 高雄市苓雅區四維三路 217 號

time 09:00~19:00

FB 路人咖啡 1 號店 Ruh Cafe No.1

IGruhcafe_no.1

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》7 月號

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