操盤手看台股：三檔拚3成比一檔拚2倍容易

今年上半年的台股由 15000 點附近起漲，漲升過程中，經歷一波本土疫情升溫，回測年初起漲區，隨後在歐美重啟經濟，市場對於解封樂觀下，近期又漲到 18000 點附近，整個上半年大漲近 3000 點！領漲的航運與鋼鐵，多檔股票的股價在短短半年內出現以倍數計算的漲幅！如今下半年的台股，隨著指數及類股基期墊高，時空環境已與上半年有所不同。近日美國 Fed 公布 6 月貨幣政策會議紀要，即便官員們尚未認為經濟已經完全復甦，但關於緊縮政策的辯論已展開。先前提過試探市場接受度的動作仍在持續，目的是讓市場對於緊縮有所準備；近期由於 Delta 變種病毒病例激增，全球經濟復甦恐有變數，台股也在創高後出現拉回。

歐美重啟經濟，商品需求升溫，加上庫存回補，國際運價水漲船高。根據德魯里世界貨櫃指數最新報告顯示，全球 8 條主要東西向貿易路線的費率一年內上漲達 3.3 倍，如此的漲勢造成進出口商成本壓力大增；對此，美國總統拜登決定頒布行政命令，要求聯邦海事委員會及地上交通運輸委員會採取行動保護美國貿易商，並促進產業競爭，不要讓全球三大航運聯盟過度操控運價！藉此來壓低美國企業的貨物運輸成本。消息一出，美國運輸股全面大跌。回到台股，目前由於本波強勢的鋼鐵股及航運股，多在處置交易期間，部分強勢股更要預繳現金才能交易，故在買盤受限下，一有利空引動賣壓出籠，股價難免就有拉回壓力；而處於正常交易的航運股及鋼鐵股，此時就容易受到拖累，部分投資機構為了維持現金比例，只能先出脫正常交易的股票。當前強勢航運股的解禁日為 7/12 日新興，7/13 日益航、中櫃，7/14 日中航，7/15 日榮運、志信，7/21 日長榮，而強勢鋼鐵股的解禁日為 7/15 日聚亨，7/16 日燁興、彰源、佳大，7/19 日志聯、千興，7/20 日新鋼、燁輝、運錩等，普遍落於 7 月中旬，長榮更到 7 月下旬。解禁前，橫盤可能性較高，重點在於觀察解禁前 1~2 日的股價是否有買盤進駐。

下半年進入傳統旺季的電子業，今年由於仍有疫情干擾，要以產業能見度較高的族群為先。看好的車電概念中，被動元件的立敦、光頡，導線架的一詮、界霖、順德，沖壓件的鉅祥，二極體的台半、朋程、強茂等，隨著車用業務比重提升，營運前景樂觀，近期股價緩步墊高，可持續留意。至於第 2 季鎖定至今的 MCU(微控制器)，隨著第 3 季報價再傳漲聲，後續營運看好，如新唐、應廣、笙泉要列入追蹤。對於一個操盤手而言，務實地面對每一段行情非常重要，當有波段機會時當然好好把握倍數機會 (如上半年的航運股及鋼鐵股)，但在時空背景受限時，務實地把一檔一檔股票做好很關鍵，當前的行情，三檔股票拚 3 成比一檔股票拚 2 倍容易，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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