〈美股盤前要聞〉美公債殖利率回升 美股期貨漲跌不一

美國上週初領失業金人數升至 37.3 萬人，超過市場預期。美國 10 年期公債殖利率回升至 1.344%。美股期貨週四 (8 日) 下跌，道瓊期貨漲 0.59%，標普 500 期貨跌 0.33%，那斯達克 100 期貨跌 0.44%。

1. 拜登擬頒行政命令促進海運、鐵路市場競爭

外媒引述知情人士稱，拜登政府計劃發布行政命令，解決海運和貨運鐵路市場的產業整合問題，促進市場競爭，並幫助企業壓低貨物運輸成本。

《華爾街日報》報導指出，拜登政府擬透過行政命令，要求聯邦海事委員會 (Federal Maritime Commission) 和地上交通運輸委員會 (Surface Transportation Board) 打擊產業整合與侵略性的定價策略，藉此壓低美國企業的高昂的貨物運輸成本。

白宮認為，大型航運公司的市場優勢，讓它們能夠要求不合理的費率，並動用權力收取延滯費等額外費用，使美國出口商付出龐大代價，因此將頒布行政命令，要求海事委員會採取措施保護美國出口商，打擊此類費用，並與司法部簽署合作備忘錄，改善在相關領域的調查行動。

2. 對抗 Delta 病毒 輝瑞開發新疫苗

輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 周四 (8 日) 宣布，正在開發針對 Delta 變種病毒的更新版本疫苗，同時計劃 8 月向美國食品藥物管理局 (FDA) 申請授權追加施打第三劑疫苗。

輝瑞和 BNT 表示，雖然兩者認為打第三劑疫苗有可能提供對抗目前所有病毒的「最高程度保護力」，但仍保持高度警戒，正在開發新版疫苗。

以色列日前公布的報告顯示，隨著 Delta 病毒在境內蔓延，輝瑞 / BNT 新冠疫苗對抗病毒感染和有症狀感染的保護力下降到 64%，不過，防止惡化為重症的效力仍達 93%。

3. 傳中國有意對波音 737 Max 進行飛行測試

彭博援引知情人士消息報導，中國官員有意對波音 (BA-US) 的 737 Max 進行飛行測試，使 737 Max 在停飛兩年後，燃起飛回中國市場的希望，波音股價應聲上漲逾 2%。

知情人士表示，有關 737 Max 在中國飛行測試的細節仍在擬訂當中，但討論結果顯示，737 Max 很有希望打破該國封鎖僵局。另一名知情人士說，波音正派出由 35 名飛行員與工程師組成的代表團，接受數周隔離後，將於月底與中國監管機關會面。

中國的測試飛行意願對波音來說影響甚鉅，因為該公司正靠著 737 Max 商用市場回歸取得資金，以償還 640 億美元的債務。此外，美國噴射機生產長期中斷，也可能對美國總統拜登提振國內就業的承諾造成影響。

4. 北美航線運價逼近 1 萬美元

由於歐亞疫情復甦緩慢，再加上美國正大量進口商品，導致目前運價漲勢仍未平息，航運研調機構德魯里 (Drewry) 周四 (8 日) 發布的數據顯示，現階段中國向美國貨櫃運價逼近 1 萬美元，且各大主要航線運費仍在上漲。

德魯里世界貨櫃指數 (Drewry World Container Index) 自中國上海運到美國洛杉磯的 40 呎貨櫃現貨運價，在周四上漲至 9631 美元，較前周增 5%，年增 229%。反映 8 條的主要貿易路線的綜合指數升至 8796 美元，較一年前飆漲 333%。德魯里表示，預計未來一周運費還會進一步上漲。

5. 特斯拉 6 月中國銷量降

特斯拉 6 月在中國銷量與前月相比略降，該公司周四 (8 日) 新推出售價較低的標準續航版 Model Y，售價人民幣 27.6 萬元 (約新台幣 119.38 美元) 起，比年初上市的長續航版低了 20%，試圖在歷經一連串負面新聞後提振買氣。

中國乘用車市場信息聯席會 (CPCA) 周四公布，包含出口在內，特斯拉的中國製車輛 6 月共賣出 33,155 輛，略低於 5 月的 33,463 輛。不過在中國當地的銷售回升到 28,138 輛，高於 5 月的 21,936 輛，成長 28%。