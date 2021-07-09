中國人行宣布降準 下調存款準備金率0.5個百分點

在中國總理李克強主持國務院常務會議上，明確釋放降準信號後，中國央行周五 (9 日) 宣布下調金融機構存款準備金率。

中國央行網站公告，將於 7 月 15 日下調金融機構存款準備金率 0.5 個百分點，下調的對象不含已執行 5% 存款準備金率的機構。降準預計釋放長期資金約 1 兆元人民幣。

本次降準是 2020 年 1 月以來，首次全面降準，當時央行全面下調金融機構存款準備金率 0.5 個百分點，向金融體系釋放 8000 億元人民幣的流動性。

中國央行的降準聲明，意外挽救澳幣的弱勢，澳幣兌美元小幅走高，並再次突破 0.7450。

央行的公告特別提到，今年以來部分大宗商品價格持續上漲，一些小微企業面臨成本上升等經營困難。下一步，將保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。

央行強調，穩健貨幣政策取向沒有改變。此次降準是貨幣政策回歸常態後的常規操作，釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利 (MLF)，還有一部分資金被金融機構用於彌補 7 月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口，增加金融機構的長期資金占比，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定。