中國3月份流動性穩定 市場猜定向降準可期待

周三 (3 日) 中國官媒中證報在頭版為中國人行貨幣政策發聲，內容直指進入 3 月，中國整體流動性寬鬆的形勢沒有改變，目前市場利率報價在穩定中略為滑。甚至有分析指出不排除人行將推出定向降準政策，再釋出少量流動性。

來到 3 月份，中國貨幣市場利率保持穩定中下滑，短期利率明顯走低。3 月 2 日，Shibor 各天期利率報價全數下跌，隔夜拆款利率大幅下挫約 38 基點，達 1.78%，7 天期利率下滑約 6 基點，達 2.16%。

至於銀行間市場報價，隔夜和 7 天期債券質押式回購利率同樣大幅走低，DR001 下挫約 36 基點，達 1.76%，DR007 下跌約 11 基點，達 2.08%。短天期利率穩定走跌，反映目前中國流動性較為穩定、資金面較寬鬆，即便中國人行在公開市場操作時開始慢慢減少釋出活水，但大致上市場還能適應。

(圖片: AFP)

法人分析指出 3 月份中國資金面將大致穩定。3 月中旬流動性會較為緊俏，到 3 月底、4 月初再恢復寬鬆，整個 3 月份流動性會呈現先寬鬆後略緊再回到寬鬆的走勢。

分析師指出，目前中國超額儲蓄率並不高，春節後資金寬鬆情況已接近高點，DR007 利率再下滑偏離中國人行目標利率的可能性不大。

此外，中國人行自 2018 年起建立「普惠金融定向降準」年度考核制度，針對普惠金融領域貸款比重達到一定比例的大中型商業銀行給予 0.5 個百分點或 1.5 個百分點的準備金率優惠。這在 3 月份有機會公布實施，意味達到標準的銀行業可取得「定向降準」的福利，屆時也有機會再釋出小規模的流動性。

