PCB需求揚 富喬6月營收4.87億元創新高 本季將逐月走高

PCB 上游產業景氣走揚，玻纖產業也走出長達 2 年來的景氣谷底區，玻纖一貫廠富喬 (1815-TW) 今 (9) 日公布 2021 年 6 月營收 4.87 億元，創新高，年增 1.34 倍，在市場車用板細紗、薄布需求走揚趨勢明確下，下半年營收將逐季走高。

富喬今年 6 月營收 4.87 億元，月增 7.45%，年增 1.34 倍，第二季營收為 13.8 億元，創 11 季以來新高，季增 14.26%，年增 82.43%，上半年營收達 25.87 億元，年增 52.02%。

富喬 2020 年營運陷於谷底，在玻纖產業景氣循環步出谷底下，今年第一季營運改善，較 2020 年同期轉虧為盈，稅後純益 611 萬元，每股純益 0.01 元，估第二季獲利將較第一季持續改善，毛利率明顯優於第一季 14.95%，且第二季下旬車用板所需的細紗、薄布因需求擴增而大漲，除推升營收成長，獲利也將有不錯表現。

在目前兩岸玻纖布廠普遍缺紗的狀況下，富喬在台灣雲林有兩座玻纖紗窯，產出的玻纖紗 50% 供應自身織布廠使用，另有部分外賣及供應工業級玻纖紗使用，在目前兩岸電子級玻纖紗大幅缺貨下，市場上工業級玻纖紗，因歐美解封帶動的大量裝潢需求出現庫存見底狀況，需求也同步推升價格上升。

富喬目前在台灣斗六及廣東東莞共建置有 900 台織布織布機，今年來營運重點放在東莞織布廠的產能配置，該廠庫存已去化一空，公司目標後續謹慎評估產品組合持續優化，改善獲利，今年 3 月起營收已連續 3 個月站穩 4.3 億元以上，6 月並以 4.87 億元創新高，本季更將逐月走揚。