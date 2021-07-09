〈內需業績斷炊〉超過20家觀光業6月營收腰斬 9家銳減逾90%

觀光餐旅業陸續公布 6 月業績，在疫情三級警戒的衝擊下，截至目前，上市櫃業者營收較去年同期衰退超過 50% 者多達 22 家，其中，9 家營收較去年同期銳減超過 90%。

據統計，上市櫃觀光業 6 月營收衰退超過 50% 者超過 20 家，其中，連鎖健身業者柏文 (8462-TW)、遊樂園業者劍湖山 (5701-TW)、飯店業者力麗店 (5364-TW)、遠雄來 (2712-TW)、老爺知 (5704-TW)、高野 (2736-TW)、連鎖 KTV 業者好樂迪 (9943-TW)，以及宴會餐飲業新天地 (8940-TW) 和晶悅 (2718-TW) 營收均較去年同期銳減 90% 之多。

同時，御頂 (3522-TW)、旅遊業者雄獅 (2731-TW) 和燦星旅 (2719-TW) 和亞洲藏壽司 (2754-TW) 營收年減幅超過 80%。

漢來美食 (1268-TW)、五福 (2745-TW)、寶得利 (5301-TW)、國賓 (2704-TW)、亞都麗緻 (5703-TW)、雲品 (2748-TW)、寒舍 (2739-TW) 和鳳凰 (5706-TW) 等多家餐飲、旅遊和飯店業者營收年減逾 70%；而豆府 (2752-TW) 營收則年減逾 50%。

雲品表示，新冠肺炎疫情對國內觀光業造成嚴重衝擊，旗下雲品溫泉酒店和君品酒店的客房營運陸續於 5 月底配合防疫政策自主性休館，於這段防疫期間全力加強清潔防疫，已積極取得國際認證中，並發展美食線上提供外帶、外送的銷售服務。

隨著 7 月中旬將微解封，雲品溫泉酒店將於 7 月 13 日開館恢復客房營運，同時，雲品以線上購物、委託經營管理等多角化業務布局，期擴大餐飲市場占有率，並帶動營運回歸成長。

王品則指出，近來因三級警戒全台餐廳禁內用，僅能仰賴外帶外送、冷凍食品和電商收入支撐，7 月 13 日起配合政策恢復餐廳內用，營收可望逐步恢復。

為搭上居家自主商機，疫情以來王品子公司萬鮮持續研發新品進軍零售通路，6 月將舒果、原燒招牌醬料商品化，並積極銷售冷凍常溫鍋底、冷凍丸餃、麵條、冰沙飲品等，至今已推出約 30 款商品於全聯、家樂福和全家等通路上架，穩定發展集團第二條成長曲線。

不過，儘管將微解封，王品仍宣布，由於各縣市政府紛紛決定暫緩開放餐廳內用，全台門店暫不開放內用服務，直到政府頒布新的防疫決策。