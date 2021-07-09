威剛Q2營收衝破百億元 季增16%寫11年來單季新高

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 33.85 億元，月減 6.8%，年增 22.98；受惠產品價量齊揚，第二季營收 106.21 億元，季增 16.77%，年增 42.16%，衝破百億元，並創 11 年來單季新高；上半年累計營收 197.17 億元，年增 34.41%。

威剛看好，第三季 DRAM、NAND Flash 合約價仍將持續攀升，下半年在歐美陸續解封後，上班族回歸辦公，將啟動另一波企業 IT 支出升溫，包括桌上型電腦及伺服器需求可望走揚，加上全球進入 5G 時代，將大幅提升記憶體整體需求。

威剛預估，PC 及伺服器用 DRAM 合約價第三季有機會維持雙位數漲幅，上半年漲幅較小的行動型 DRAM 合約價，第三季漲幅更可望挑戰 15% 以上。

同時，在 PC 新平台陸續上市後，DDR5 將於今年下半年逐步導入製程。但因 DDR5 功能升級且製程難度偏高，顆粒尺寸也較 DDR4 放大逾 10%，威剛預期，在三大供應商轉進 DDR5 時，將造成一定量的位元產出耗損，連帶影響整體 DRAM 產出量能，DRAM 供不應求狀態將延續至 2022 年。

另一方面，隨著各種電子裝置儲存需求放大，SSD 需求暢旺，將帶動 NAND Flash 價格持續強勢，供不應求態勢將可延續至第四季。威剛看好，第三季 SSD 出貨量可望再攻高。

威剛表示，下半年除兩大記憶體價格穩中透強外，高毛利率產品也將陸續出貨，包括新工控客戶訂單、電競相關產品，且電動三輪車及馬達新業務也將在第四季小量出貨，2022 年放量。

此外，威剛今年以來三大生產據點進入高效運轉狀態，為因應下半年預期新增訂單，內部已著手評估於台灣及海外增設新產線的可能，以全力支援客戶未來出貨需求。