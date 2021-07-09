美商務部將34家實體納入黑名單 14中企因侵犯新疆人權入列

美國商務部周五 (9 日) 將 34 家企業和實體納入經濟黑名單，其中有 14 家中國企業與實體因涉嫌在新疆侵犯人權與實施高科技監控為由入列。

商務部聲明表示，美國將採取強而有力的果決行動，打擊在新疆侵犯人權，或是利用美國技術幫助中國建立軍事現代化的實體，同時積極採取出口管制，讓那些試圖獲取美國原料，在中國、伊朗和俄羅斯等國進行恐怖活動的政府、企業或個人承擔責任。

根據上述聲明，34 個實體中有 23 個來自中國 (其中 14 個與新疆人權議題有關)，俄羅斯有 6 個，加拿大、伊朗和黎巴嫩各 2 個，荷蘭、巴基斯坦、新加坡、韓國、台灣、阿聯酋以及英國各 1 個。

涉及新疆人權侵犯的 14 個中國實體包含中國電子科學研究院、新疆聯海創智信息科技有限公司、深圳科葩信息技術有限公司、深圳華安泰智能科技有限公司、新疆熙菱信息技術有限公司，以及成都西物信安智能系統有限公司等。

美國此前一再批評北京政府在人權方面的作為，包含涉嫌在新疆強迫勞動、侵害香港自由以及對台灣採取的強硬姿態等，且上月才以侵犯新疆維吾爾族人權與強迫勞動為由，將中國 5 家多晶矽供應商納入出口管制實體清單。