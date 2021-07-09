中國AI發展急起直追！Google前CEO：美國須與日、韓聯合抗衡

前 Google 執行長施密特 (Eric Schmidt) 警告，中國與美國在人工智慧 (AI) 方面的實力，比他想像來得更接近，美國必須與日本、南韓等亞洲盟友建立非常牢固的夥伴關係，才能在這場科技戰中成功。

施密特接受《日經亞洲》訪問時表示，中國在 AI 和量子運算等領域的發展，較他先前預期的「幾年」(a couple of years) 時間來得更快。

施密特現任美國人工智慧國家安全委員會 (National Security Commission on Artificial Intelligence,NSCAI) 主席，該委員會旨在向總統及國會提出 AI 相關政策建議。NSCAI 曾在 3 月時警告，若美國不採取行動，未來十年內可能在 AI 領域輸給中國。

為了在美中科技戰中勝出，施密特認為，除了在 AI、半導體、能源、量子運算與合成生物學等戰略領域保持領先地位，美國還需與日本、南韓及歐洲的研究人員、學術單位以及政府建立密切關係，並建議設立協調小組，作為與夥伴國的溝通管道。

針對半導體技術競爭與供應鏈問題，施密特認為光投入資金是不夠的。

他說：「只拿出 500 億美元就覺得我們可以和台灣一樣，這並不合理，台積電已經為此努力了 20 年，這非常困難且難以做到。」他表示，雖然台積電承諾會在中國和亞利桑納州設立晶圓廠，但出於技術原因，這些工廠不太可能與台灣本土工廠一樣具備最先進技術。