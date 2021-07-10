特斯拉迎來死亡交叉 2年多來首見

週五 (8 日) 美股早盤時段，特斯拉股價迎來死亡交叉，為 2 年多以來首見。

週五早盤，特斯拉其 50 日移動均線 (50MA) 已彎頭向下摜破 200 日 (200MA) 移動均線，在技術面上形成了死亡交叉，許多人認為，這意味著短期盤整演變為長期下跌的趨勢。

特斯拉上一次出現死亡交叉是在 2019 年 2 月 28 日，隨後 65 天內特斯拉股價從 63.98 美元跌至 35.79 美元，暴跌了 40% 以上。

特斯拉股價自今年 1 月 26 日創下 883.09 美元最高收盤價來，迄今其股價萎靡不振。特斯拉股價近期未再創新高是因為遭到一連串利空打擊，安全性問題和中國消費者客訴帶來了公關危機，特斯拉還被中國官媒猛烈抨擊。

此外，中國忌憚特斯拉地圖和人工智慧 (AI) 技術可能收集敏感數據，華爾街分析師認為，特斯拉可能在中國面臨與滴滴類似的問題，特斯拉後市堪憂。

週五美股早盤時段，台北時間週六凌晨 12 時 30 分許，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.48%，暫報每股 656.08 美元。特斯拉週五股價須升近 12% 至約 728.95 美元，才能將 50MA 保持在 200MA 上方。

特斯拉近期股價比 883.09 美元低 26%。對比其他科技巨頭，蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet (GOOGL-US) 本週都創下了新紀錄，臉書 (FB-US) 也在上週登上新高。

特斯拉投資者也許能感到寬慰的話，就是特斯拉對手蔚來 (NIO-US)、小鵬 (XPEV-US) 分別在 5 月 24 日和去年底就出現了死亡交叉。