鉅亨美股雷達：特斯拉遭調降目標價、英特爾又推遲伺服器CPU投產

盤前重要看點：

上週在通過聯準會 (Fed) 壓力測試後，華爾街五大銀行宣布提高股利，刺激金融股攜手科技股帶動美股走強。

目前市場正在靜待週五 (2 日) 的新增非農報告以及 ISM 製造業 PMI 數據。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 9.02 點，或 0.03%，收 34,292.29 點。

標普 500 指數上漲 1.19 點，或 0.03%，收 4,291.80 點。

那斯達克指數上漲 27.8 點，或 0.19%，收 14,528.3 點。

費城半導體指數上漲 25.7 點，或 0.77%，收 3,348.9 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國 6 月 ADP 新增就業 (萬人)，市場預期 52.0，前值為 97.8。

美國 6 月芝加哥 PMI，市場預期 69.9，前值為 75.2。

上週 EIA 原油庫存增減 (萬桶)，市場無預期值，前值為 441.2。

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

瑞銀在週二 (29 日) 最新研報中，認為特斯拉正出現多項負面因素，故將特斯拉目標股價由每股 730 美元下調至 660 美元。

瑞銀分析師 Patrick Hummel 表示，最主要的擔憂是，特斯拉在中國市場的形勢令人堪慮，因特斯拉中國市場的需求正在放緩，且本土品牌在與特斯拉的競爭中不斷成長，這可能會促使特斯拉進一步下調售價，從而影響毛利率。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 英特爾 (INTC-US)

英特爾週二 (29 日) 宣布，由於 10 奈米製程延誤，新一代伺服器 CPU Sapphire Rapids 將於明年第一季投產、第二季量產，投產時間晚於原本承諾的年底。

鑑於 10 奈米製程阻礙，Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 表示，英特爾高層評估後認為，延後 Sapphire Rapids 相關的不利影響低於推出競爭力差的產品，高層解釋新產品的需求強勁，因此需要時間讓產品上線後能成為即戰力，預期客戶將樂於等待新品推出。

不過，Rasgon 認為，新消息仍引起市場對英特爾競爭地位惡化的隱憂。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 叮咚買菜 (DDL-US)

中國生鮮電商叮咚買菜週二 (29 日) 正式在紐交所上市，股票代碼為 DDL，週二開盤價為每股 28 美元，較發行價 23.50 美元高開 19%，市值一舉飛越 65 億美元。

2020 年財報顯示，叮咚買菜營收達 113.36 億人民幣，較 2019 年的 38.80 億人民幣大增 192.16%；而 2021 年第一季營收則為 38.02 億人民幣，年增率增長 46.01%。

而雖然營收增速強勁，但叮咚買菜仍在虧損狀態。

2020 年財報顯示，叮咚買菜淨損 31.75 億人民幣，比 2019 年的 18.73 億人民幣擴大 69.51%；而 2021 年第一季，公司淨損 13.85 億人民幣，年增率擴大 465.31%。

截至 2021 年 3 月 31 日，叮咚買菜總負債 8.98 億美元，持有現金及等價物 9.73 億美元。截至 2021 年 3 月 31 日的 12 個月，公司自由現金流為 - 1.55 億美元。