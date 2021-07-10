〈熱門股〉台微體將併入森投資 股價攀4個月新高

台微體 (4152-TW) 預計今年 10 月 8 日下櫃，由森投資發行乙種特別股為對價，以每股 100 元轉換台微體普通股，取得 100% 股份，激勵台微體本周股價連日走強，周五收在 97.9 元、逼近百元大關，創 4 個月來新高，周漲 17%。

台微體因應海外市場競爭加劇，所需的資金龐大，投資風險也相對增加，考量公司長期發展規劃以及保障股東投資權益，擬與森投資公司進行股權轉換，成為森投資 100% 子公司。

台微體將與森投資進行股份轉換，原股東可簽訂重組合約、股份轉換；若不參與股權轉換，台微體與大股東籌措約 9000 萬美元 (約新台幣 25.1 億元)，做為兌現贖回股份所需資金，台微體將以每股 100 元收購股權。

台微體新藥發展方面，關節炎長效止痛藥物 TLC599 去年底完成收案，受試者打第一針後，需觀察半年才會進入第二階段療程，兩階段療程結束後，開始進行數據分析，最快明年有機會完成臨床、並向美國 FDA 申請藥證。

台微體非鴉片類術後長效止痛藥物 TLC590，目前正在執行二期臨床試驗，並與與美國 FDA 進行討論諮詢，後續將依照諮詢結果，完成下一階段的臨床試驗計畫。