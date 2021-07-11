股債價格皆偏高 怕買貴就要買對 跟著通膨效益投資

2020 年下半年起，歐美各國為挽救新冠肺炎疫情所採取一連串救市措施，市場流動性大幅上升，導致股票及債券價格持續上揚，至今已達歷史高點，在目前股債價格偏高的環境下，投資人該如何進行資產配置成為重要課題，台北富邦銀行資深協理曠嶽慶建議，可優先考慮具備抗通膨效益的「實質資產」為主的投資策略。

曠嶽慶表示，經濟解封可能使企業營運未來數年展望看好，但長期來看人口老化導致通貨緊縮的因素仍在，使歐美日等債券殖利率長期走低，建議可布局美國多重資產、金融機構發行的特別股、高收益債中信評相對較高的墮落天使債，以及 ESG 相關金融資產等，在低利環境中穩固基本收益，同時有機會參與市場上揚。

股債價格齊揚 實質資產可對抗通膨

曠嶽慶表示，今年美股、基本金屬以及農產品延續去年以來強勢，而歐洲股市、中國股市相對評價面偏高的美股則顯得低廉。

原物料市場後勢可期，加上疫情解封後將有報復性消費發生，曠嶽慶預期，未來一兩年將面臨通貨膨脹的情境，建議投資人可考慮配置「實質資產」對抗通膨。從歷史的角度來看，實質資產價格基期不僅較低，且與通膨相關性高，具有保值效果。

曠嶽慶說明，由於目前個人理財工具多以股債等金融資產為主，較少有實質資產配置的投資工具，舉例來說，「360 多重資產收益投資策略」、「實質收息多重資產投資策略」，都是投資人可參考的配置。

曠嶽慶表示，所謂「360 多重資產收益投資策略」，是以股、債再加上另類投資所組成的多重資產配置，其中，另類投資是指如飛機租賃、再生能源、學生宿舍、基礎建設等，與股債價格相關程度低，並能產生穩定收益，使投資組合達到更大的分散效果。

而「實質收息多重資產投資策略」，是找出直接或間接從事生產且具有穩定價值的產業、資產，例如基礎建設、公共事業、交通運輸、電信等，此類資產因資本密集度高使進入門檻高，且多屬於剛性需求，營收與收益相對穩定。

曠嶽慶表示，以這兩個資產配置來看，去年雖受疫情影響，但今年市場預期通膨升溫，整體投資報酬率高於市場一般單以股債配置的投資，對於追求穩定收益的投資人，股債加上實質資產的配置，是增加收益來源與分散風險的投資策略。