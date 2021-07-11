防長壽風險 美元年金變額險幫忙攢退休金

長壽時代如何配置資產避免財務斷炊成為理財新顯學，英國保誠人壽建議，如有外幣理財需求者，建議可將美元視為中長期外幣資產，利用變額年金險以穩健、紀律方式累積財富，將增值後的資產化為穩定現金流支應未來生活所需。

保誠人壽指出，目前市場主要流通貨幣中，美元因流動性佳，成為許多民眾在新台幣外的首選，據中央銀行統計，新台幣兌美元匯率在 6 月初創下 24 年新高，今年來已升值超過 2%，吸引不少民眾布局美元資產。

英國保誠人壽建議，不論是已持有美元資產、想進行退休規劃，或是未來預計進行海外旅遊等可將美元變額年金險列為理財選項，以「保誠人壽樂活美金外幣變額年金保險」為例，以三年時間布局美元資產，分散資金壓力，還可以為將來所需預作準備。

英國保誠人壽指出，「保誠人壽樂活美金外幣變額年金保險」在每期保費投入時提供特別加值金，按時繳交保費，於第六保單周年還會有一筆加值回饋金。

此外，美金外幣變額年金保險還有全權委託投資帳戶及精選標的，加速提升帳戶價值，讓所投入的資金有效增值，當年金累積期間屆滿時，保戶可依實際的資金需求，選擇一次領取或設定 10 年、15 年、或 20 年的年金保證給付期間，擁有更安心的財務保障。

英國保誠人壽補充，「年金保證期間」屆滿後仍生存可依約繼續領年金，活越久領越多，對於無暇專注投資理財的客戶來說，可透過英國保誠人壽全權委託投資帳戶連結多檔基金標的，藉由專業經理人把關，運用戰略性多元資產配置、動態調整股債比例，追求長期穩定收益，掌握市場動盪下的債息收益與資本利得投資機會，打造穩定收入。