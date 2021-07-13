〈陸港盤後〉原物料類股衝衝衝 上證收高0.5%

A 股在前一個交易日上漲後，周二 (13 日)A 股三大指數開低，隨後中國公布優於預期的進出口數據，原物料類股帶頭上揚，上證順利由黑翻紅。不過前一個交易日大漲的創業板指，今日賣壓沈重，即便盤中創業板指首度超越上證，但獲利了結的賣壓拖累創業板指收黑。

今日 A 股交易氣氛依舊熱絡，成交金額雖然較前一個交易日下滑約千億人民幣，達人民幣 1.2 兆元，還是創下連續九個交易日成交金額破兆的佳績。

港股方面，美股頻創新高，帶動恒生指數延續這一波跌深反彈的走勢而開高，成功站回 10 日均線。現階段恒指年線 27130 點的支撐力道較強，而 28400 點月線賣壓較重，短線恒指可能會在這區間整理，等待更新的消息面進展。

科指類股延續前一個交易日上漲的氣勢，維持港股多頭氣氛。昨日重挫的騰訊 (700-HK) 今日大漲 4%、阿里巴巴 (9988-HK) 勁揚 3.7%，兩者對指數漲幅貢獻最大。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.53%，報 3566.52 點；科創 50 指數下跌 0.66%，報 1590.98 點；深證成指小漲 0.18%，報 15189.29 點；創業板指下滑 0.56%，報 3514.98 點。

恒生指數上漲 1.63%，報 27963.41 點、恒生科技指數上揚 1.94%，報 7659.59 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 25.8 億元，其中滬股通買超人民幣 16.66 億元，深股通買超人民幣 9.14 億元。

法人觀點

中信證券認為，中國經濟現階段干擾多，政府推出超乎預期的貨幣政策因應。短線市場走勢分歧接近尾聲，但 7 月中下旬不排除還有階段性修正。而要徹底反轉目前盤整趨勢可能要等到第三季底。半年報繼續留意高景氣成長製造主線，關注軍工等相對落後的產業。

