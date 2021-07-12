法人洞見：大航海時代的尾聲 另一個時代的開始

今年，台股開啟了一波傳產傳奇，除了各大傳產股輪番表態之外，以往乏人問津的航運股，更成為全市場的中流砥柱，但最近，資金似乎有鬆動的情況出現。

這波傳產股的走強，主要是天時地利人和所造就的結果，新冠肺炎的爆發，引發停工、缺工、缺料等狀況，導致供給快速降低，供需的嚴重失衡，再加上為緩解疫情後遺症，各國所推動破天荒的紓困，造就原物料與航運指數的飆漲。雖說傳產股的飆漲有所本，但當行情走到如今，已經蘊藏了太多市場的瘋狂。

當中最大的隱憂，在於籌碼的忠誠度，而當中最好的機會，則在於電子股。

過去這數十年來，市場的主流始終不脫離電子股，但電子股的人氣，卻在這幾個月蕩然無存。以往電子股的成交比重，動輒可達 7、8 成，但現在航運股比重超車電子股，已經見怪不怪，甚至若當天有其他傳產成為第二主流時，電子股的比重即會凋零至 3 成不到。既然電子股如此慘澹，為何最好的機會卻在於此呢？

許多過去只操作電子股的人，或許這幾個月受到傳產股的誘惑，跑票了！但許多過去只操作電子股的人，也許跟不上、看不懂、不認同，總之他就是留下了！這些人之前沒走，現在也不會走了！而那些受到傳產股誘惑，而從電子離家出走的人，當航運、傳產他看不懂了！他覺得不好賺了！自然就會回來了！他終究要回到他最熟悉的地方。因此，基礎籌碼穩定，外部籌碼隨時回籠，再加上旺季即將來臨，那麼你認為，現在的電子股，是不是最好的機會呢？

但、電子股的範疇如此寬廣，哪一種電子股會率先表態呢！我的看法是，有題材的族群，將優先表態。3 月大火的瑞薩，6 月中旬起逐步復工，緩解車用晶片荒，因此朋程、胡連、順德等車用電子股，強勢表態。7 月上旬，大馬疫情加劇，被動元件迎來轉單效益，因此國巨、奇力新、大毅等被動元件股趁勢崛起。

接下來的下一個產業，又會是誰呢？會是剛創下營收歷史新高的台積電，帶動半導體與 IC 設計族群嗎？或許下禮拜，這是可以留意的方向。

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