大盤將整裝待發 必需有效拉升電子資金比重

台股的大格局自 5 月 3 日開始，原本皆處於多空交替的格局內。直到上週 7 月 5 日 (一) 大盤指數繼 6 月 30 日之後再一次出現向上的資金換手，改寫歷史新高紀錄，同時也將行情帶進新一段多方勢。7 月 6 日再寫歷史新高 18008 點，表面雖見收跌但實際大盤暗示，卻已確認行情非跌勢起始，本週不見漲勢也將以盤代跌，以此為前提來看待大盤指數，自然不會過度解讀外資籌碼動作，也不需等到美股全面大漲。

上週已特別提醒，就過往行情的習性來推演，原本的大廂型區間很有機會隨之上移，至以前波高點 17709 為廂底來沖洗。去年 3 月 19 日波段低點 8523，最低融資維持率 122.5% 為參考的 40% 清洗空間，勢必也將發生在 17000 點之上的反覆區間。

行情進入第三季行情的開端，電子權值股在維持在 5 月 12 日高點之上橫盤不破，以及航運指標股的人氣領軍，明顯已成輪流推升大盤的關鍵。後續盤面若還是無法看到電子成交比重穩定回到四成水準，大盤無力連續推升呈現漲跌互見，震盪整理僅須留意是否沿著大盤月線 (20MA) 來爬升，一日的大漲或大跌，皆毋須過度來解讀。

本週觀盤指標除了台積電 571 元、鴻海 106.5 元，鴻海若能在本週重回半年線之上，象徵的意義在於集團個股以及上半年表現落後族群如：電動車供應鏈、蘋概股的補漲機會。電子類股未來轉強的關鍵，除了台積電在 6 月 21 日留下的向下缺口，再來就是聯發科重回季線 (60MA) 的速度。市場融券餘額在第三季期間，若能回到 60 萬張水位將有助後續出現實質的籌碼軋空延伸。

股價不斷維持於 5 月 12 日高點之上的電子股，期已有晶技 (3042-TW)、合晶(6182-TW)、健和興(3003-TW)、元太(8069-TW)、九暘(8040-TW)、晶豪科(3006-TW)、菱生(2369-TW)、鈺創(5351-TW)、茂達(6138-TW) 接續突破前波高點。近期停歇者僅晶技原地整理，整體電子族群的輪動依然在資金比重的限制下維持單兵作戰。本週臨前高關前欲動者持續還是晶焱 (6411-TW)、聯陽(3014-TW)、偉詮電(2436-TW)、凌陽(2401-TW) 蓄勢待發，其它如類比科 (3438-TW)、矽統(2363-TW)、揚智(3041-TW) 維持在 5 月 12 日高點之上，橫盤壓縮整理已超過 20 交易日，誰能率先突破整理區間，將是平價 IC 設計輪動的新主角。第一波領先大盤突破前高的股票力旺 (3529-TW)、智原(3035-TW) 上週明顯已帶起第二段攻勢，在 3588 通嘉、凌通 (4952-TW) 雙雙攻上漲停創下新高後，鈺太 (6679-TW)、嘉澤(3533-TW) 若能在七月上旬跟進，即要追蹤五月落底以來表現落後的高價電子異軍突起。

近期盤面上的電子人氣除了 2481 強茂領軍的二極體族群，載板三雄持續以景碩 (3189-TW) 為首，帶領南電 (8046-TW)、欣興(3037-TW) 創新高。七月上旬若能看到現況改變，有效拉升電子資金比重即表大盤將整裝待發進入一段非航運的攻勢，否則行情將維持上下震盪洗籌姿態，即便碎步過高也會拉回原地再沖洗。五月下旬領先大盤突破 5 月 12 日高點的高價領頭羊環球晶 (6488-TW)、矽創(8016-TW)、致新(8081-TW)、義隆(2458-TW)、台達電(2308-YW) 必須表態。

值得留意的還有 IC 封測廠，六月以來已有超豐 (2441-TW)、昇貿(3305-TW) 陸續往前高突破，上週已有二線族群典範 (3372-TW) 表態。第三季電子拉貨潮務必要追蹤的族群，務必鎖定記憶體模組廠與封測廠的輪動表現。上週持續向上突破前波高點的金像電(2368-TW)、玉晶光(3406-TW)，在七月行情的觀察重點依舊仍在攻勢放慢腳步之後，能否以前高為震盪區間打下段攻擊。

傳產類股方面，除了塑化、橡膠族群漲多拉回和落後補漲股為追蹤標的，七月份亦可留意疫後復甦題材，股價拉回能在季線上升扣抵位置維持強勢整理的個股，族群指標先行回測前低或半年線者，如 1477 聚陽、9921 巨大短線應先避開。近期已提醒航運、鋼鐵族群出現大幅回跌，不致於快速進入空方趨勢，但股價在七月上旬轉趨整理或技術修正毋須意外，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 在下半年度如有健康修正不是壞事。

但仍要提醒大家時序已進入 2021 年下半，除了上週美國總統拜登的干擾，操作航運股務必關注國際油價走升的速度與幅度，何時將超越國際運價的漲勢。接下來的一個月內，大盤的回跌長黑將是觀察電子個股買點的好時機。避開空頭格局股票的反彈，以及二度回測半年線 (120MA) 再反彈的股票適時做出換股的調整，是投資人在操作上應有的認知。

更多的操作資訊與每日重點個股，敬請參考：

陳俊言分析師 (Jerry) 官方 Line@粉絲群

https://line.me/R/ti/p/%40zlv7706r

股市照妖鏡陳俊言分析師 Youtube 頻道

https://www.youtube.com/channel/UC8DboML09XD8xUKBuYmRDcw

陳俊言分析師 (Jerry) 官方 Telegram 頻道

https://t.me/zlv7706r