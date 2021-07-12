醣聯攜日本三菱瓦斯化學 將骨質疏鬆相似藥推進臨床

台灣醣聯 (4168-TW) 今 (12) 日公告，旗下骨質疏鬆症生物相似藥 SPD，與日本三菱瓦斯化學簽訂合作協議，雙方將共同出資開發 SPD、推進至人體臨床試驗，搶攻全球 70 億美元市場(約新台幣 1960 億元)。

醣聯表示，透過自有技術平台開發出生物相似藥 SPD，包括基因定序、生產細胞株製備及產程開發、分析技術開發至 50 公升試量產產能，不過受到新冠疫情影響，委由台康生技 (6589-TW) 生產臨床試驗用藥，未來再由三菱瓦斯化學承接日本市場的藥品生產。

醣聯指出，骨質疏鬆症生物相似藥 SPD 與原廠相似度高，將與三菱瓦斯化學共同出資，將把 SPD 推進至日本及全球主要市場臨床試驗，目前三菱瓦斯化學已完成 1000 公升的量產產能。

據研調機構指出，受人口老化影響，2020-2025 年全球骨質疏鬆症治療藥市場年複合成長率達 5.3%，病人數將超過 2 億人，市場規模超過 70 億美元。

醣聯與三菱瓦斯化學自 2011 年開始，雙方已在抗體藥物製造上長期合作，看準骨質疏鬆症商機，雙方啟動十多年來最大投資合作案，除積極推動 SPD 臨床試驗進程，將同步拓展國際藥廠授權機會。