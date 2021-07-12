疫苗炒熱生醫商機 投信看好新世代製藥技術成投資主流

新冠肺炎疫苗如火如荼開打中，讓新世代製藥技術躍居市場新寵，以 mRNA 技術的疫苗來說，因首次用於人體且效力優、副作用低，已吸引藥廠積極擴大應用在癌症及罕見疾病等領域，進一步帶動相關投資商機。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，新世代生技藥物不論是研發或是用運，將漸漸成為市場主流，包括病毒載體、mRNA、基因療法等，這類新世代藥品很大的特色在於可以針對個別病患基因、體質差異做到客製化，相較於目前既有的單株抗體、血漿療法等，能應用的層面更廣泛。

根據國際醫藥統計機構 IQVIA 預期，至 2022 年底前，全球疫苗接種率可望達到 70% 以上，光是今年新冠疫苗市場規模就上看 750 億美元，僅次於抗癌藥、糖尿病治療藥，將成為第 3 大暢銷藥物。

江宜虔表示，隨著美國疫苗施打率提高、政府機關解封，預期下半年美國 FDA 審核進度將進一步加速，而新冠疫苗所帶動的基因療法等擴大應用相關申請，更將成為審批重點之一，對於醫療產業創新成長有很大的助益。

根據 FDA 預計，到了 2025 年，每年將批准 10 至 20 種細胞及基因療法藥物，而今年來截至 6 月上旬，FDA 已核准 26 項新藥上市。

再者，隨著科技的導入，也加速了醫療產業的創新速度，舉例來說，基因定序成本由 2000 年的 10 萬美元，到了 2013 年至 2018 年已大幅降低至 1 美元，帶動美國民眾參與檢測比率快速成長，根據麥肯錫估計，2025 年科技結合醫療產業的創新市場規模，將上看 3500 億美元至 4100 億美元。

江宜虔認為，目前全球景氣循環正處於中期，正好為最適合醫療產業發展的環境，美銀最新調查顯示，43% 經理人認為美國經濟景氣已正式進入中期循環，根據過往經驗，在經濟復甦初期，醫療股表現相對落後科技股及景氣循環股，不過隨著景氣進入中期階段後，醫療股價表現將有望急起直追。

江宜虔建議，看好生技股的長線成長潛力，投資人不妨分散布局中小型生技股，避免持股過度集中，並加碼能受惠於科技軟硬體創新應用在儀器研發、遠距、個人化醫療的醫材、生命科學工具與服務類股，參與產業成長契機。