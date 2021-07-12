〈台採購BNT疫苗〉估9月底到貨 政院：原廠製造、原廠標籤、直送台灣

針對 BNT 原廠疫苗採購專案，行政院政委兼發言人羅秉成今 (12) 日對外說明，衛福部疾管署 (CDC) 昨 (11) 日晚間已與台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 永齡基金會簽署捐贈疫苗契約，強調符合原廠製造、原廠標籤、直送台灣三大原則，但因全球疫苗供應短缺，可能要到 9 月下旬才能到貨。

行政院舉行 BNT 原廠疫苗專案記者會，說明 BNT 原廠疫苗採購進度，羅秉成指出，台積電、鴻海永齡基金會專案 於 6/18 成立，總統蔡英文同日接見台積電董事長劉德音及鴻海創辦人郭台銘等人；6/19 召開第一次專案工作小組會議，6/25 簽署前置作業的法律文件，7/9 開始進行採購及捐贈契約的簽署程序。

羅秉成表示，今天下午 4 點與德國 BNT 完成疫苗採購協議的簽署，在兩捐贈單位彙整齊備相關的法律契約文件後，於昨晚 9 點半左右提交捐贈契約，因此，CDC 同仁連夜加班審核，包括衛福部長陳時中、疾管署長周志浩均徹夜待命，約晚間 11 點即完成捐贈契約簽署程序，兩捐贈單位接獲通知後，也在今天上午依法發布重訊。

羅秉成表示，透過公權力的介入，以及兩捐贈單位的熱心奉獻，和全案小組全力投入，建立了公司協力的共同作業模式，才能在短短半個月達成此項關鍵的重要進展。

羅秉成強調，此次疫苗採購的捐贈，完全符合原廠製造、原廠標籤、直送台灣三原則的共識與期待，而且是全部無償捐贈政府，並由中央統籌運用，政府再次表達感謝之意。

羅秉成說，本專案已在這個階段獲得重要的進展，接下來進入執行的階段，還有很多繁重的工作等待處理，若疫苗順利進來，政府會承擔後續的一切行政作業，來達成本專案的捐贈目標。

不過，羅秉成指出，現在多國發生疫苗供應短缺，原廠疫苗在簽約後仍需排入製程，大概 9 月下旬才能夠到貨，並非外界所期待的，馬上就有上千萬劑的疫苗到貨。

羅秉成表示，若台積電、鴻海專案及慈濟專案能順利執行，政府預期至年底前，將有一定數量的 BNT 疫苗供國民使用，同時，我國除了原本洽購的 505 萬劑莫德納疫苗外，也尋求加購一定數量的疫苗，明、後年也預定購買至少 1500 萬劑次世代的莫德納疫苗，目前已經在進行相關的作業程序，而今年未到貨的數量將運用在明年的施打計畫。