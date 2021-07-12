〈台股盤後〉台積電登高一呼凝聚電子人氣 萬八關卡前踱步

台股今 (12) 日在車用電子領軍下，電子股成交比重拉升至 43%，進一步堆疊多方動能，使大盤開高 181.82 點後，一度飆漲 286 點至 17947 點，惟萬八關卡再次情怯，終場收在 17814.33 點，漲點收斂至 152.85 點，成交值則略放大至 5540.76 億元。

由於中國電動車需求強烈，車用電子和電動車族群再度領軍成為盤面強勢族群，電池相關廠商康普、美琪瑪和立凱 - KY 均攻上漲停，長園科也漲逾半根停板。

同時，車用電子相關業者盛群、笙泉、怡利電、安國、強和威潤漲停，神達漲逾 8%，台半漲超過 7%，新唐、松翰、偉詮電、鼎天和淳安均漲半根停板，而義隆、車王電漲 4% 上下。

由於馬來西亞近日實施更強硬的強化行動管制令，MOSFET 供給缺口將再擴大，業界預期 MOSFET 第三季價格可望再漲價 1-2 成，激勵相關業者強彈，杰力漲停，大中、富鼎和尼克森均漲逾 3%。

而美國最大不鏽鋼供應商北美不鏽鋼傳出供給問題被迫停產，市況供應緊張，使不鏽鋼族群成為鋼鐵股中交投最熱絡的一群，新鋼、建錩、彰源、千興和燁興均漲停，大甲、有益一度亮漲停燈，大成鋼也漲近半根停板。

此外，今日包括 IC 設計、IC 封測、砷化鎵、半導體和二線鏡頭廠均有不錯表現。

不過，觀光股由於 6 月營收衰退幅度大，微解封題材黯然失色，高野、劍湖山和夏都跌超過 7%，王品、新天地、洛碁和遠雄來跌 6% 上下，美食 - KY、亞洲藏壽司、六福、南仁湖、老爺知和和寒舍跌 3% 左右，豆府、瓦城、揚秦、雲品和國賓均跌逾 2%。

永豐投顧提醒，美元指數近期持續創反彈高，造成亞幣近期破底，新台幣在此影響下，後續資金動能恐將緩，另一方面，融資餘額來到近期新高，相較於這段期間指數反彈漲幅，融資增幅已大於指數漲幅超過 1 倍，預期指數往上將持續呈震盪整理。