Chromebook助攻 今年筆電出貨將達2.36億台創新高

受惠遠距辦公、教學等宅經濟需求延續，筆電需求維持高檔，研調機構集邦 (TrendForce) 今 (12) 日表示，在教育 Chromebook 強勁需求支撐下，今年全球筆電出貨將再創歷史新高，達 2.36 億台、年增 15%，但預期下半年起需求將逐步放緩，明年出貨也將小幅回落，達約 2.2 億台、年減 6%。

集邦指出，今年筆電主力動能來自教育用需求支撐，主打教育用的 Chromebook 最為受惠，估全年 Chromebook 出貨將上看 4700 萬台、年增 50%，但下半年隨著美國、日本等主要國家教育需求逐漸滿足，預期將不利三星、宏碁 (2353-TW) 等 Chromebook 產品比重較高的品牌廠。

近期市場也對下半年筆電需求出現雜音，集邦分析，主要是 Chromebook 低毛利衝擊發酵、11.6 吋面板大幅漲價、半導體長短料等因素所致，迫使品牌廠調整下半年生產占比，但第三季仍有通路庫存回補需求，估出貨將持平第二季，第四季則將回落，估出貨 5800 萬台、季減 3%。

展望全年，集邦預期，今年全球筆電出貨仍將創下歷史新高紀錄，達 2.32 億台、年增 15%。

另一方面，市調機構 IDC 今也公布第二季個人電腦追蹤報告，統計今年第二季筆電、桌機等個人電腦出貨達 8360 萬台、年增 13.2%，顯示全球雖面臨零組件、物流問題，但整體需求仍維持高檔，而品牌出貨排名則依序為聯想、惠普 (HP-US)、戴爾 (DELL-US)、蘋果 (AAPL-US)、宏碁。