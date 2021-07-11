筆電代工廠Q3迎旺季 缺料成出貨變數

五大代工廠 6 月營收出爐，在季底拉貨、料況較 5 月改善下，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 等筆電出貨均有回升，展望第三季，業者皆看好迎來下半年傳統旺季，訂單動能無虞，但認為零組件缺料問題將一路缺到年底，恐左右旺季出貨表現。

廣達 6 月筆電出貨達 670 萬台，創下歷年單月次高紀錄，僅低於去年 12 月的 710 萬台，且今年以來月月出貨 600 萬台，營運無淡季，第二季筆電出貨也打平首季 1900 萬台單季次高紀錄，仁寶 6 月則出貨 480 萬台，第二季出貨 1300 萬台同樣是歷年第二季最佳。

展望第三季，廣達、仁寶對訂單動能均不悲觀，加上受零組件吃緊影響，第二季客戶訂單仍無法滿足，須遞延至本季出貨，也預期今年下半年料況都無法緩解，但若在不考慮零組件缺料，廣達、仁寶都認為第三季在旺季效應下，出貨將優於第二季。

緯創、英業達 6 月筆電出貨也都較 5 月有逾 1 成回溫，分別達約 230、180 萬台，也反映 6 月零組件拉貨狀況獲得改善，展望下半年，業者指出，訂單仍強勁，但出貨還需觀察零組件拉貨狀況而定，評估現階段零組件平均仍有 2-3 成缺口待解決。

和碩 6 月筆電出貨則達 85-90 萬台，月增 13%，第二季出貨達 235-245 萬台，季增 6%，也符合原先預期。

雖然產業缺料問題延續，但合計五大代工廠第 2 季筆電出貨達 4545-4555 萬台，季增 2.1%、年增 11.1%，顯示整體需求仍暢旺，至於近期市場對筆電動能轉趨保守，業者認為，從客戶訂單仍未觀察到相關現象，加上進入傳統旺季，預期品牌客戶仍有庫存回補壓力，料況才是下半年最大挑戰。