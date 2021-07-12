日本6月工具機訂單金額成長將近1倍 連8個月增長

日本 2021 年 6 月的工具機接單金額報年增 96.6% 至 1321.16 億日圓。截至目前，已連續 8 個月較去年同期增長，而與前 (5) 月相比、則出現 6.6% 的成長。

日本工具機工業會 (Japan Machine Tool Builders’ Association，JMTBA) 在 12 日 (週一) 公布最新統計數據，2021 年 6 月在涵蓋來自日本國內及國外的工具機訂單總額報 1321.16 億日圓 (初值)、年增 96.6%、月增 6.6%。

其中，6 月來自日本國內的工具機訂單金額報 447.46 億日圓、年增 91.5%、月增 34.7%；海外訂單金額報 873.7 億日圓、年增 99.3%、月減 3.7%。

此外，日本 2021 年到 6 月為止，工具機的累計訂單金額報 7021.22 億日圓 (初值)、年增 71.2%。

其中，日本內需訂單的累計金額報 2114.09 億日圓、年增 33.4%，外需訂單報 4907.13 億日圓、年增 95.1%。而不論是在日本國內或國外的工具機訂單，都可以觀察到大幅回彈的現象。