自有品牌+代工雙軌並進 益得拚營運轉盈

益得 (6461-TW) 今 (12) 日召開線上法說，財務長洪堯國表示，除自主開發的治療急性氣喘疾病定量吸入劑型產品 SYN011，明年第 4 季完成試驗，公司陸續有國內外藥廠上門洽詢合作，未來不排除朝自有品牌與代工雙軌並進，擺脫營運虧損。

益得進入美國市場的首個產品 SYN011，已完成人體藥物動力學試驗 (PK)，將在 8 月啟動藥物藥效學試驗 (PD)，預計明年第 4 季完成試驗、公布臨床數據後，2023 年第 1 季向美國 FDA 申請藥證並陸續完成查廠、2024 年取證上市。

據統計，全球吸入劑市場 2020-2030 年複合成長率達 5%，2030 年市場規模上看 1.5 兆元，洪堯國指出，目前全球僅 9 家為 MDI(定量噴霧吸入劑) 藥廠，若 SYN011 順利進軍市場，將成為全球第 10 家、美國則有望成為第 5 家。

洪堯國表示，在美國市場中，SYN011 同成分的藥廠共有 6 家，不過其中一家藥廠去年啟動銷售後，藥品出現瑕疵，導致所有藥品下架、藥證使用權限也被迫暫停，加上市面上無其他競爭者，估益得未來有機會瓜分市場。

法人估，由於美國 MDI 競爭對手少，預期 SYN011 於 2024 年上市後，有望拿下 10-20% 市占、年銷量約 300-600 萬支，營運將同步轉盈。

另外，益得看準後疫情時代，美國對吸入劑需求逐步擴大，相關藥價不降反漲，積極洽談 CDMO(委託研發及生產代工) 業務，洪堯國指出，目前代工年產能約 1600 萬支，初步最大可擴增至 5000 萬支，若未來順利接單，產能則有機會再以倍數擴大。

研發長趙彥欽提到，雖然陸續收到國內外藥廠有意洽談吸入劑 CDMO 合作，但短期目標仍先以 SYN011 上市，商業量產較為穩定後，再朝自有品牌與代工雙軌並進。