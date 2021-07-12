艱難的決定 花旗「斷捨離」 新執行長葫蘆裡賣什麼

採訪、撰文：張舒婷、謝順峰

花旗「斷捨離」 新執行長葫蘆裡賣什麼？

甫上任花旗 CEO 不久的珍．佛雷瑟，展現「新官上任三把火」的魄力，她最重要的使命，除了在期限內完成監管機構提出的要求外，應該就是帶領花旗重新奪得全球最大金融集團的寶座，站上巔峰。

若要票選今年以來台灣金融圈最震撼的事件，「花旗出售亞洲區的消費金融業務」（信用卡、個人信貸及房屋貸款）絕對排得上前三名。

53 歲的珍．佛雷瑟（Jane Fraser）甫上任花旗 CEO 不久，就展現「新官上任三把火」的魄力，宣布要賣掉布局多年的 13 國消費金融業務，其中也包括台灣，並要在香港、新加坡、倫敦、阿拉伯聯合大公國四地建立財富管理中心。

嚴防高資產客戶外流

顯而易見的是，花旗退出這 13 國的消金業務後，未來將聚焦於金字塔頂端的客戶，屆時台灣可能僅有資產 300 萬美元（約新台幣 1 億元）以上的富人願意到星、港開戶，並享受花旗銀行的服務。金管會還強調，要嚴防花旗將高資產客戶轉介至香港、新加坡。

在台灣，花旗銀行共有 44 個分行，雇用超過 4,000 位員工，截至今年 3 月的流通卡數約 285.8 萬張、有效卡數約有 218.4 萬張，而且過去長期穩坐台灣最大、最賺錢的外商銀行寶座。因此，日後哪一家金融業者能夠接手花旗在台灣的版圖，成為近期國內最熱門的話題之一。

對許多人來說，「花旗集團」並非只是一家金融機構，而是美國資本主義的象徵，並見證了台灣經濟成長的歷程。

花旗於 1964 年在台灣成立辦事處，隔年在台北成立第一家分行，1988 年又買下第一信託後，便一直深耕消金業務，而且孕育了無數銀行的總經理，國內金融圈有所謂的「小花幫」、「花旗幫」封號，正是因此得名。

消金獲利落後同業

花旗毅然放棄消費金融領域，看起來令人錯愕，但研究過花旗的財報後，就不會太意外。

2020 年，花旗集團企金業務的利潤率高達 27％，但消金卻不到 3％。至於即將出售的 13 國消金業務，更像個拖油瓶，旗下 AUM（資產管理規模）高達 820 億美元，使用了 70 億美元的資本，營收 42 億美元，結果卻虧損了 4,000 萬美元。

摩根大通（JP Morgan Chase）時常拿來與花旗比較，2008 年全球金融海嘯過後，花旗的股價從 2010 年的 30 多美元來到現在 75 美元左右，但同期間，摩根大通從 40 多美元翻漲到近 160 美元，花旗難以望其項背。

眾多華爾街分析師認為，這與摩根大通早就不做跨國消金業務，僅在美國同時提供企金、消金、財富管理的全方位服務，在美國以外的市場就只發展投行、企金、投信等業務，有很大關係，也不時呼籲花旗早該賣掉這些業務。

這也凸顯了業者發展消費金融的瓶頸，過往消金業務獲取客戶的模式，都是透過成立實體據點、培養數量龐大的業務部隊，並在信用卡、信貸等產品上狂打廣告，但隨著金融科技蓬勃發展，加上疫情的衝擊，電子支付、行動支付逐漸蔚為風尚，傳統行銷方式的效益越來越低落，花旗這次的決策，正是提早因應這樣的趨勢。

發卡排名遭國銀超車

以台灣的信用卡市場為例，以往花旗都是數一數二，不過後來就慢慢被本土銀行超越，現在是第 6 大發卡銀行。

為何花旗在台灣的信用卡市場排名下滑？最關鍵轉捩點之一，或許是悠遊聯名卡之戰。悠遊聯名卡用途廣泛，深受消費者所歡迎，所以儘管發卡行必須向悠遊卡公司繳交權利金、發卡回饋金等費用，成本相當高昂，但各銀行為了搶客，不惜砸下重金，競相推卡。

2006 年，中國信託、台新、富邦和國泰等大型銀行與悠遊卡公司合作發行悠遊聯名卡，躋身所謂的「悠遊一班」，之後玉山、永豐等民營銀行及公股行庫也陸續加入 2009 年的「悠遊二班」、2012 年「悠遊三班」的行列，在 2015 年新光、遠東等銀行加入「悠遊四班」時，所有聯名卡發卡行的信用卡市占率已超過 8 成，花旗卻一直等到 2017 年才發行第一張，已經與其他銀行有所差距。

再者，儘管花旗的發卡量大，但以產品內容而言，並沒有推陳出新，缺乏與本土業者競爭的能量，而且過去幾年花旗的信用卡還「出槌」好幾次，被金管會重罰。

除了信用卡之外，對外商銀行來說，其他消金業務的法令遵循成本也逐漸提高，加上競爭太激烈，逐漸殺成紅海，利潤空間越來越薄，不是非搶不可的業務。但高資產客戶就不一樣了，不論這些客戶到哪個地區，金融業者都有生意可以做，所以只要將資源集中在重要的財管中心，就能繼續服務全球的高端客戶，效益也更高。

站在花旗的角度而言，佛雷瑟的決策是順應國際趨勢，並擁抱數位浪潮的多贏策略，也是聰明的一步，但也有許多人認為，歐美金融業者在海外的業務去留，本來就是功利主義掛帥的思維，這次花旗決絕退出亞洲消費金融市場，剛好反映了這種唯利是圖的文化。

藉由新突破，帶來更大成長

2020 年美國聯邦機構曾對花旗集團提出懲戒，指出花旗集團未能有效改善風險管理系統，藉以偵測有疑慮的交易、高風險的買賣或任何可能的危害。為符合監管機構的要求，花旗必須重新設計完整的科技系統和作業程序，前任執行長高沛德（Michael Corbat）認為，如此大規格的改革，應該交由新接班人以更充裕的時間來完成，因此決定提早退休。

佛雷瑟在正式接班之前就表示，她最重要的使命，是在期限內完成監管機構提出的要求。例如針對美國貨幣監理署（OCC）要求的資料傳輸改善，她在上任前即提供書面報告，具體說明數以百萬計的資料，如何在集團系統內快速傳輸，花旗又將採取哪些步驟改善效率；等到 5 月，她又必須再繳交科技與風險管理的完整改善計畫。她說，「雖然前方路難行，我不會聚焦過去，我看重的是花旗未來的目標，並且找出可行的道路。」

花旗集團曾經是全球最大的金融集團，在最巔峰時，獲利表現甚至是對手兩倍，然而今日，總收益已退至摩根大通以及美國銀行（Bank of America）之後。對於如何讓花旗再次強大，佛雷瑟曾說過，「我相信透過簡化，反而能解鎖企業未被發掘的價值。」這應該也是此次佛雷瑟決定要賣掉布局多年的 13 國消費金融業務的原因。

而佛雷瑟接班之後，積極開創新局面的花旗，也開始向加密貨幣比特幣（Bitcoin）靠攏，更於 3 月發表一份大力宣揚比特幣的研究報告，力挺比特幣有機會成為國際貿易間的首選貨幣。在報告獲得媒體大量報導，引起廣大迴響的同時，卻也被極具權威的《金融時報》（Financial Times）質疑，研究報告所引用的資料不具備足夠公信力，甚至出現數據上的瑕疵。這也顯示花旗在跨出新步伐的同時，必須要更加謹慎，才能獲得更長遠的益處。

在男性執行長當道的傳統金融產業，佛雷瑟能脫穎而出，是她職涯上的重大突破。現在各界也在觀察她，看她是否能夠運用過往在多個事業部磨練的經驗，快速帶領花旗站上巔峰！

來源：《台灣銀行家》139 期

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