〈國內微解封〉北市電影院有條件開放 每場限100人、全面禁食

台北市今 (12) 日新增 9 例 COVID-19 本土病例，為此波疫情爆發以來首度降至個位數，明 (13) 日起疫情三級警戒微解封，台北市長柯文哲表示，經濟民生相關產業將優先開放，其中，電影院應採梅花座，每廳進場上限 100 人，全面禁止飲食。

柯文哲於今天防疫記者會上表示，11 日北市七大醫院共檢測 1011 人，僅 3 例確診，現在確診案例不太好抓出來，近來居家隔離人數仍有千人左右，主要是匡列範圍擴大，他認為，社區中仍有潛藏病例。

北市明起微解封，觀傳局長劉奕霆說明電影院指引，影廳內座位應採梅花座或間隔座、或其他保持適當距離的安排；每廳進場人數以 100 人為上限。電影院總廳數 12 個以下者，同時段可開放 3 個影廳；13 個影廳以上者，同時以開放總廳數四分之一為上限。

劉奕霆進一步指出，觀影觀眾須全面戴口罩，室內外及等候區全面禁止飲食，落實實聯制，避免提供穿戴式、互動式等裝置。電影院從業人員每一場次進場前、散場後皆須清潔、消毒。

對於外界關注何時能解封，柯文哲強調，在疫情可控後，仍要以最低成本維持三級成果，若現在防疫放鬆，疫情就會回到高峰，目前北市府的原則，就是把群聚吃飯擺在最後一關，與經濟民生相關的行業會優先開放。

此外，由於托育人員及保母 6 日起已經啟動專案接種疫苗，隨著抗體陸續產生，北市府拍板，北市立案的 0 至 2 歲公、私立托嬰中心及公共托育家園，自 20 日起有條件重啟，

社會局長周榆修說明，所有托嬰中心人員須完成疫苗接種，或出示 3 日內 PCR 陰性證明，收托總數降至一半，以一線警消醫護子女或雙薪且無其他親屬照顧資源的家長優先。